Si terrà sabato 28 marzo, a partire dalle ore 10.00, a Piazza Italia, «Un Arazzo per la Pace», iniziativa promossa dall’Udi (Unione donne italiane) insieme alla rete «10-100-1000 piazze di donne per la pace», con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale che vede già l’adesione di cinquanta piazze italiane, unite dall’obiettivo di costruire un grande manifesto tessile collettivo contro la guerra e a favore del disarmo. Il progetto prevede la realizzazione di un «arazzo» composto da più tessere, ciascuna recante simboli, parole e messaggi di pace, preparate e cucite pubblicamente dalle donne partecipanti, in un gesto condiviso di testimonianza civile e impegno.

L’appuntamento di Piazza Italia rappresenta un momento di coinvolgimento aperto alla cittadinanza e alle scuole, chiamate a contribuire attivamente alla costruzione dell’opera collettiva. L’iniziativa si affianca alla diffusione della «Carta dell’Impegno per un Mondo Disarmato», con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale.

Nel corso dei lavori dell’ottava Commissione consiliare (Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione), presieduta da Maria Ranieri, è stata nuovamente audita la coordinatrice Udi, Luciana Amato, ed è stata espressa piena condivisione rispetto al valore dell’iniziativa da parte di tutti i consiglieri.

«Si tratta di un progetto dall’alto valore simbolico – ha dichiarato la presidente Ranieri – perché l’idea di tessere la Pace è potente ed evocativa». «L’idea – ha continuato – è quella di coinvolgere attivamente la collettività e, in particolare, studenti e nuove generazioni, in un percorso di consapevolezza sull’importanza di costruire la pace non solo come assenza di guerra, ma come condizione culturale fondante della convivenza civile».

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, contribuendo alla costruzione di un messaggio condiviso di pace e responsabilità collettiva.

Hanno dato adesione e parteciperanno all'iniziativa: l’ITT «Panella – Vallauri» con l’indirizzo Sistema Moda e il corso Grafica; l’I.C. «Telesio – Montalbetti»; il Liceo «T. Campanella – Mattia Preti – Frangipane»; il gruppo musicale «Make it Better»; il Comitato di quartiere «Rione Ferrovieri».

In caso di maltempo, l’appuntamento si svolgerà all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio.