Una giornata per conoscere il mare, approfondirne le caratteristiche, scoprire la ricchezza del suo ecosistema e condividere esperienze e competenze. Domenica 22 novembre 2026 Villa San Giovanni ospiterà una nuova tappa di «Un mare di inclusione – Ogni goccia conta», il progetto nazionale promosso dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in collaborazione con Ambiente Mare Italia – AMI, presieduta da Alessandro Botti. Al centro dell'iniziativa, il valore della conoscenza, della partecipazione e dell'educazione ambientale, attraverso un'esperienza che mette il mare al servizio della crescita personale e della condivisione.



Protagonisti saranno gli atleti dell'ASD Andromeda Special Olympics Reggio Calabria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado Caminiti di Villa San Giovanni, coinvolti in una giornata di laboratori di biologia marina, attività in mare e momenti di apprendimento reciproco. Un'esperienza nella quale il sapere diventa patrimonio condiviso e ogni partecipante può mettere a disposizione degli altri ciò che ha imparato. L'iniziativa, organizzata da Ambiente Mare Italia – AMI insieme al Gruppo «Alessandro Mondello» dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI) di Villa San Giovanni, si inserisce nell'ambito del protocollo d'intesa nazionale sottoscritto nel 2025 dalle due associazioni. La giornata si svolgerà con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni e del Ministro per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguire l'organizzazione sul territorio è Alessandro Taverriti, presidente ad interim del Gruppo ANMI di Villa San Giovanni e referente di Ambiente Mare Italia per lo Stretto di Messina.



Il programma si svilupperà in due luoghi profondamente legati alla storia e all'identità marinara della città: la sede nautica ANMI di Pezzo e il Museo Marinario di Cannitello. Il momento più significativo della giornata sarà lo scambio di conoscenze tra gli studenti e gli atleti di Andromeda. I ragazzi della scuola Caminiti, che lo scorso anno hanno seguito un percorso dedicato alla biologia marina, condivideranno quanto appreso sulle caratteristiche dello Stretto, sulla biodiversità e sugli equilibri dell'ecosistema marino. Saranno loro a raccontare e illustrare le peculiarità di un ambiente naturale straordinario, trasformando le conoscenze acquisite a scuola in un'occasione concreta di divulgazione e confronto. A loro volta, gli atleti con disabilità che hanno partecipato al corso di vela racconteranno agli studenti le proprie esperienze, le competenze maturate e ciò che hanno imparato attraverso la pratica della navigazione. Un dialogo nel quale ciascuno avrà qualcosa da trasmettere e qualcosa da apprendere, facendo della condivisione il vero motore della giornata.



A sottolineare la portata educativa e sociale dell'iniziativa è Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia – AMI, che richiama il valore della conoscenza diretta della natura e il ruolo dell'ambiente marino nella costruzione di una cultura della partecipazione: «Il mare è molto più di un patrimonio naturale da tutelare: è uno straordinario spazio di conoscenza, scoperta e crescita, un luogo nel quale imparare a osservare, comprendere e rispettare gli equilibri della natura. Entrare in relazione con l'ambiente significa acquisire consapevolezza, sviluppare sensibilità e comprendere quanto il nostro benessere sia legato alla salute degli ecosistemi. Attraverso le esperienze condivise, la conoscenza si trasforma in uno strumento di relazione, genera opportunità e diventa patrimonio comune. È questa la visione che anima “Un mare di inclusione”: fare della natura un'esperienza concretamente accessibile, nella quale ciascuno possa essere protagonista, mettere a disposizione le proprie capacità, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente a un percorso di crescita collettiva».



Fondamentale la collaborazione con le realtà associative e le professionalità del territorio. Una sinergia che, come sottolinea Alessandro Taverriti, consente di mettere l'esperienza nautica al servizio di un obiettivo sociale ed educativo più ampio: «Siamo particolarmente felici di poter essere al fianco di AMI in un progetto così importante, promosso dal Ministero per le Disabilità. La nostra esperienza vuole contribuire a un obiettivo che va ben oltre la pratica sportiva: offrire a ogni partecipante la possibilità di vivere il mare da protagonista, acquisire fiducia nelle proprie capacità e sperimentare il valore della collaborazione».



La tappa di Villa San Giovanni lancia così un messaggio che va oltre la singola giornata: la conoscenza è uno strumento di crescita, un'opportunità da rendere accessibile e un bene da condividere. Conoscere il territorio significa imparare a rispettarlo, comprenderne gli equilibri e riconoscere il valore del patrimonio naturale che appartiene a tutta la comunità. Il mare è un orizzonte aperto. Viverlo, conoscerlo, attraversarlo: non devono essere privilegi, ma opportunità accessibili a tutti. E ogni goccia, insieme alle altre, può diventare un mare di inclusione.