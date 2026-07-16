Il padre Nino, la madre Mary e la sorella Grazia ricordano con commozione Carmelo. Un pensiero che attraversa il tempo e tiene vivo il ricordo di un figlio, un fratello e un amico che continua a vivere nel cuore di chi gli ha voluto bene

Il 16 luglio, giorno dedicato alla Madonna del Carmine, per la famiglia di Carmelo Candido non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma una data che riporta alla mente ricordi, emozioni e un dolore che il tempo non è riuscito a cancellare. Sarebbe stato il suo onomastico, un'occasione che negli anni passati era motivo di festa e di sorrisi. Oggi, invece, è un momento di raccoglimento e di amore, nel quale il padre Nino, la madre Mary e la sorella Grazia hanno voluto ricordarlo con parole che arrivano dritte al cuore.

Nel ricordo di papà Nino c'è tutto l'amore incondizionato di un padre per il proprio figlio. Un legame che la morte non ha spezzato e che continua a vivere nei ricordi, nei gesti quotidiani e nel vuoto immenso lasciato dalla sua prematura scomparsa. Un'assenza che pesa ancora oggi e che si fa ancora più intensa pensando alla piccola Alice, che Carmelo non ha avuto il tempo di stringere tra le sue braccia. Un pensiero che accompagna ogni giorno la famiglia e che rende ancora più preziosa la memoria di un giovane che avrebbe avuto davanti a sé un'intera vita.

«Figlio mio, da quando sei volato in cielo nulla è stato più lo stesso. Mi mancano la tua voce, il tuo sorriso e la tua presenza. Il vuoto che hai lasciato è immenso, ma l'amore di un padre non conosce fine: vivrai per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Ogni giorno, ti porto con me e continuerò a farlo finché avrò vita».

Parole colme di affetto e nostalgia arrivano anche dalla sorella Grazia che custodisce nel cuore il ricordo del fratello, della sua bontà, del suo sorriso e dei momenti condivisi. Un legame fraterno che continua oltre il tempo e che si rinnova ogni volta che il suo nome viene pronunciato.

Profonda anche la testimonianza della madre Mary che, in questo giorno di festa avrebbe voluto, come ogni anno, celebrare l'onomastico del suo Carmelo. Al posto degli auguri restano la preghiera, il ricordo e la certezza che l'amore di una madre non conosce confini, nemmeno quelli imposti dalla morte.

Il ricordo di Carmelo vive anche nell'affetto di quanti lo hanno conosciuto. Amici, parenti e conoscenti continuano a conservarne l'immagine di un ragazzo generoso, capace di lasciare un segno nelle persone che hanno avuto la fortuna di condividere un tratto del loro cammino con lui.

Le ricorrenze come quella di oggi non cancellano il dolore, ma trasformano la memoria in un abbraccio collettivo. Per la sua famiglia, San Carmelo sarà sempre il giorno del suo onomastico, un'occasione per sentirlo ancora vicino, ricordarlo con un sorriso tra le lacrime e affidargli, ancora una volta, tutto l'amore che continua a unire chi gli ha voluto bene.

Perché ci sono persone che, pur non essendo più fisicamente accanto ai propri cari, continuano a vivere nei loro cuori, nei racconti, nei ricordi e in quell'amore che il tempo non potrà mai cancellare.