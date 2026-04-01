«Ancora una volta, Siderno partecipa attivamente ed è lieta di invitare le SV ad un evento di cittadinanza attiva e per il sociale la “Stracittadina della città di Siderno “Una corsa per l’inclusione”, che si terrà domenica 12 aprile dalle ore 10.30.

Per il lancio dell’evento si prevede la conferenza stampa alle ore 11.30 del prossimo 9 aprile presso la Sala consigliare del Comune di Siderno, evento cui le S.v. sono caldamente invitate a partecipare.

L’evento organizzato in diretta collaborazione con l’Associazione Prometeo Onlus si connette alle azioni collegate alla giornata internazionale del 2 aprile, che celebra a livello mondiale la “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”, istituita dall’Onu per stimolare e focalizzare l’attenzione della società civile sui diritti delle persone autistiche.

Il comune di Siderno ha accolto, giusto delibera della Giunta Comunale N. 75 del 18/03/2026, la proposta dell’associazione Prometeo Onlus, organizzazione impegnata dal 2001 nel campo dell’autismo e che nella città di Siderno gestisce una sede operativa che ha in carico N° 25 persone con disturbo dello spettro autistico.

L’appuntamento intende sensibilizzare e coinvolgere giovani, cittadini ed Associazioni, puntando in particolare sulla partecipazione degli sportivi e non solo.

La Stracittadina prevede per un circuito di circa 5 chilometri (organizzato in tre giri di 1,67 km) e si svolgerà secondo il seguente percorso:

Partenza da Piazza Portosalvo alle 10.30 – percorrenza del Corso della Repubblica sino alla Banca Intesa San Paolo, da qui tramite Piazza G. Marconi angolo Via Trento, si proseguirà lungo via Matteotti sino alla Piazza Risorgimento e da dove la gara farà rientro sino a Piazza Porto Salvo;

L’avvenimento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e dall’Assessore con delega alle Politiche sociali, Politiche Giovanili, Commercio, Turismo e Programmazione Comunitaria dott. Salvatore Pellegrino, sarà dedicato ai valori inclusivi dello sport contro ogni forma di discriminazione, con la partecipazione molteplici partner associativi operanti nel campo dello sport e del sociale su tutto il comprensorio locrideo e i tanti ospiti di rilievo regionale e nazionale», dichiara l’assessore comunale con delega alle Politiche sociali, Politiche Giovanili, Commercio, Turismo e Programmazione Comunitaria, Salvatore Pellegrino.