Ampa Venticinqueaprile, insieme a La Strada, promuove per oggi 19 marzo, dalle ore 17.00 alle 20.00, una diretta non-stop sulla web radio de La Strada dedicata al tema del No al referendum.

Tre ore di confronto aperto e partecipato, in cui si alterneranno tecnici, cittadini e magistrati per raccontare, con competenza e passione civile, le ragioni del No. Un’occasione preziosa di approfondimento e informazione, pensata per dare voce a esperienze e punti di vista diversi, in un momento di grande importanza per la vita democratica.

La web radio sarà trasmessa in vetrina presso la nuova sede de La Strada, in via Placido Geraci 18, trasformando lo spazio in un luogo vivo di incontro e partecipazione. La diretta sarà inoltre disponibile sulle pagine social de La Strada, ampliando ulteriormente la possibilità di seguire e condividere l’iniziativa, mentre il podcast resterà accessibile anche nei giorni successivi sulla pagina dedicata alla web radio.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole informarsi, partecipare e contribuire consapevolmente al dibattito pubblico.