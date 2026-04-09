Ai nastri di partenza la IV edizione di «Una Passerella per Grace».

Il 10 aprile p.v. la presentazione ufficiale al Polo culturale «Mattia Preti» di Palazzo Campanella.

Coraggio, rinascita e condivisione. L’Associazione Grace ETS presenta la IV edizione di «Una Passerella per Grace – L’Amore che Dà la Vita». L’evento benefico, in programma sabato 18 aprile p.v. alle ore 18:00 presso la sala «Federica Monteleone» del Consiglio Regionale della Calabria, verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa venerdì 10 aprile p.v. alle ore 12:30. L’incontro si terrà presso il Polo culturale «Mattia Preti» di Palazzo Campanella alla presenza del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e del presidente dell’Associazione Grace ETS, Lidia Papisca.

Un’iniziativa in cui la bellezza incontra la solidarietà: il ricavato della serata sarà interamente devoluto al progetto «Grace, l’Amore che Dà la Vita» a supporto del benessere di chi affronta la patologia oncologica. Le protagoniste, donne che hanno vissuto o stanno affrontando la malattia, trasformeranno la passerella in un manifesto di tenacia e speranza. Un palcoscenico di vita dove ogni passo racconta una storia di riscatto e ogni sorriso testimonia che la bellezza non conosce confini, nemmeno quelli della malattia.