Alla Biblioteca Comunale “A. Renda”, le Donne Democratiche promuovono un confronto pubblico per parlare di violenza di genere e del sostegno alle vittime

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Donne Democratiche di Taurianova, insieme al Circolo PD “W. Schepis”, organizzano “Una voce oltre la paura”, un incontro pubblico in programma mercoledì 25 novembre alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “A. Renda”.

L’iniziativa partirà dal libro “Un inferno silenzioso – La violenza di genere” di Rosanna Certo, per affrontare una realtà che troppo spesso rimane nascosta tra le mura domestiche. Al centro del confronto ci saranno le difficoltà delle donne nel chiedere aiuto e il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza, anche nel nostro territorio.

Interverranno Rosanna Certo, avvocata e legale del Centro Antiviolenza “Angela Morabito” di Reggio Calabria, sportello di Taurianova; Emanuela Sorrenti, psicologa e psicoterapeuta; Anna Raso, Assessora alla Pubblica Istruzione; e Barbara Panetta, responsabile provinciale della Conferenza Donne Democratiche.

A coordinare l’incontro sarà la prof.ssa Nadia Scarfò, della Conferenza Donne Democratiche di Taurianova. «Il 25 novembre non può essere soltanto una ricorrenza. Troppo spesso ci accorgiamo della violenza quando è ormai diventata un fatto di cronaca, dimenticando tutto ciò che accade prima, lontano dagli occhi degli altri. Con questa iniziativa vogliamo ascoltare chi ogni giorno lavora accanto alle vittime e portare il confronto anche nella nostra comunità.

Perché una donna che trova il coraggio di chiedere aiuto deve sapere di avere qualcuno al suo fianco», dichiarano le Donne Democratiche di Taurianova.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per conoscere più da vicino una realtà che non possiamo continuare a considerare distante da noi.