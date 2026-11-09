Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 17:00, la Casa della Cultura "Leonida Repaci" di Palmi ospiterà un importante incontro di approfondimento culturale e scientifico focalizzato sull'evoluzione storica delle organizzazioni criminali. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del volume “Le mafie tra continuità e mutamento. Analisi, esperienze, narrazioni”, curato dagli storici Luigi Chiara e Rossella Merlino.

Il libro si configura come un rigoroso saggio di storia contemporanea che traccia il percorso evolutivo e offre un fondamentale confronto strutturale tra le varie organizzazioni criminali, analizzandone le dinamiche di persistenza nel tempo e le trasformazioni di fronte ai mutamenti sociali ed economici. L'iniziativa è promossa dal Lions Club Palmi, in collaborazione con il Comune di Palmi e con l'Ordine degli Avvocati di Palmi.

L'evento trova il patrocinio del Centro Studi sulle Mafie dell'Università degli Studi di Messina, struttura che ha curato la pubblicazione, della Camera Penale di Palmi e della sezione dell’AIGA di Palmi.

L'incontro si aprirà con i saluti del Presidente del Lions club di Palmi Domenico Zappone, del Sindaco Dott. Giovanni Calabria, della Dott.ssa Natina Pratticò (Presidente del Tribunale di Palmi), dell'Avv. Francesco Giuseppe Formica (Camera Penale), dell'Avv. Giovanna Zampogna (Aiga Palmi) , di Antonello Posterino (Presidente Zona 24) e di Armando Alessi (Presidente XI Circoscrizione). I lavori entreranno nel vivo con le introduzioni del Dott. Emanuele Crescenti (Procuratore della Repubblica di Palmi e autore di uno dei saggi compresi nel volume ) e della Dott.ssa Clara Vaccaro (Prefetto di Reggio Calabria). Seguiranno i contributi del Prof. Luigi Chiara (Ordinario di Storia contemporanea e Presidente del Centro Studi sulle mafie dell'Università di Messina), del Dott. Giuseppe Borelli (Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria) e dell'Avv. Angelo Rossi (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palmi).

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Barone (Responsabile distrettuale G.E.T. del Distretto Lions 108Ya), con la moderazione di Federica Foti (Responsabile del service).

L’Ordine degli Avvocati di Palmi ha accreditato l'evento, riconoscendo due crediti formativi professionali in deontologia forense ai partecipanti.