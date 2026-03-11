La seduta elettiva del direttivo ha avuto luogo al termine del Convegno dal titolo "Debiti fiscali e tutela del contribuente: Procedura di rottamazione ed esdebitazione"

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi, riunitasi in Assemblea generale, ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2026/2029. Presidente è Lucia Ioculano; vice Giuseppe Maffei; segretario Giada Bruzzì; Tesoriere Gaetano Carlizzi; consiglieri Maria Concetta Strangi, Giuseppe Bottiglieri e Francesco Zimbè. L’Assemblea ha inoltre, votato per il rinnovo del Collegio dei Probiviri, così composto: Rocco Romeo, Valentina Patamia, Girolamo Napoli

Il rinnovo è avvenuto al termine del Convegno dal titolo "Debiti fiscali e tutela del contribuente: Procedura di rottamazione ed esdebitazione" organizzato dall’Unione di Palmi con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi e con la presenza delle altre Unioni Calabresi. Tra i relatori presente Francesco Paolo Fabbri, Delegato di Giunta Nazionale Ugdcec, Michela Sarli, membro della Fondazione Ugdcec, Maria Turano, presidente della commissione studio Nazionale “Deontologia Professionale, formazione continua e 139”.

L’Unione sia a livello locale che nazionale si prefigge il compito di rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà tra i commercialisti e gli esperti contabili, studiare i problemi della categoria, facilitare l’avvio alla professione nonché prestare assistenza ai propri iscritti e ai tirocinanti. Sono attive sul territorio oltre 100 Unioni Locali per un totale di circa 10.000 soci aderenti. Ciascuna di esse ha una propria autonomia funzionale e rappresenta la realtà del rispettivo contesto economico locale. Tutte le Unioni operano con azioni e interventi coordinati per il perseguimento degli obiettivi comuni. I Giovani Unionisti rappresentano il presente ed il futuro della professione di Dottore Commercialista in linea con i processi di modernizzazione in atto nel Paese.

I neonominati membri del Consiglio Direttivo hanno ringraziato tutti gli associati per la fiducia accordata e salutato con doverosa riconoscenza tutti i membri uscenti per l’opera svolta e per l’impegno profuso nel triennio appena concluso. In particolare, la presidente Lucia Ioculano a nome di tutto il Consiglio ha ringraziato per la fiducia e rivolto un pensiero al precedente Consiglio, rappresentato dal presidente uscente Rocco Romeo e per il lavoro svolto nel triennio trascorso. Il Coordinatore Regionale Ugdcec, Pietro De Pasquale ha portato il proprio saluto ringraziando il direttivo uscente e facendo gli auguri ai neo eletti. Un saluto è stato poi rivolto ad Alfredo Iannitelli, Delegato Nazionale Ugdcec. Un ringraziamento unanime è stato rivolto anche all’intero

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi guidato dal Presidente Paolo Germanò, il quale ha salutato il nuovo consiglio a cui ha rivolto i migliori auguri di un sereno e proficuo mandato. Un ringraziamento anche ad

Antonio Repaci, vice presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attenzione che ancora una volta ha rivolto nei confronti dei giovani iscritti.