Si terrà mercoledì 4 novembre, presso l'Atelier dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la Conferenza degli Addetti scientifici, spaziali e degli Esperti agricoli, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il tema di questa edizione è "Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia".

L'evento, che si svilupperà con diverse sessioni per l'intera giornata, rappresenta un ponte strategico tra il mondo della ricerca scientifica avanzata e il mercato industriale. La giornata segnerà inoltre un importante debutto assoluto: ospiterà infatti, in sessione parallela, la prima Riunione dei Presidenti delle Associazioni dei Ricercatori italiani nel mondo.

I lavori si apriranno con gli interventi introduttivi del Rettore dell'Università Mediterranea e Presidente CRUC Calabria, Giuseppe Zimbalatti, del Direttore del Dipartimento di Agraria, Marco Poiana, e del Direttore Generale DGCE del MAECI, Mauro Battocchi.

Giornalisti e operatori dell'informazione sono invitati a partecipare.