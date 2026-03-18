Il 20, 21 e 22 marzo tornano in tutte le piazze d’Italia le uova di Pasqua dell’Ail associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all’impegno di oltre 200 volontari nelle città di Reggio Calabria, Vibo Valentia e nelle rispettive province oltre che in alcuni centri cittadini del catanzarese.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa: c’è il sostegno a oltre 100 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti, il supporto costante a loro e alle loro famiglie. Ci sono i sogni che tu puoi aiutarci a realizzare.

Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: il 20, 21 e 22 marzo scegliendo le Uova di Pasqua Ail, con un contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere chi affronta un tumore del sangue, chi considera ogni giorno una conquista: ogni festa è una speranza che continua.

Con un Uovo di Pasqua Ail non regali solo cioccolato, ma sostieni la ricerca scientifica, l’assistenza ai pazienti e doni un futuro a chi sta affrontando la sfida più importante.

Le uova dell’Ail si possono trovare nei giorni della manifestazione negli stand posti in città presso le postazioni storiche di Piazza San Giorgio, Porto Bolaro, Brico Center, Museo Archeologico di Reggio Calabria e in tutti i negozi della rete solidale che hanno aderito alla manifestazione.