Dopo i consistenti interventi di manutenzione e anni di chiusura l’attesa è quasi finita dopo l’aggiudicazione della gestione: «Un risultato atteso da tempo»

Dopo i consistenti interventi di manutenzione e anni di chiusura, l’attesa è finalmente quasi finita: a Maropati la piscina comunale va verso la riapertura dopo l’aggiudicazione della gestione. Una notizia che fa felice tutta la comunità della Piana di Gioia Tauro, che tornerà a usufruire di un servizio utile e importante, un luogo di sport, salute e benessere. Il 30 aprile la Centrale Unica di Committenza (CUC) ha concluso il bando di gara per la gestione della piscina comunale, ufficialmente aggiudicata alla KIZ Junior Soccer Academy.

«Ai titolari della KIZ Junior Soccer Academy vanno i migliori auguri di buon lavoro – scrive in una nota l’amministrazione comunale -. Un risultato atteso da tempo, che rappresenta un passo concreto verso la riapertura del servizio. Non è stato un percorso semplice, ma determinazione e senso di responsabilità hanno permesso di conseguire questo risultato, che si aggiunge al lavoro svolto in questi anni nel segno della serietà, dell’onestà e dell’attenzione verso la comunità.

La piscina comunale, insieme alla palestra annessa, torna ad essere un punto di riferimento per la comunità: un luogo di sport, aggregazione e crescita per i giovani e per tutte le famiglie. Oggi non si celebra solo un’aggiudicazione, ma la forza di un’amministrazione che, anche nei momenti più complessi, ha mantenuto la rotta e ha saputo andare avanti con serietà e impegno».