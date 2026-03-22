Riparte dal rafforzamento dell’identità territoriale e dalla valorizzazione delle eccellenze locali il percorso di rilancio del commercio villese. È questa la visione che guida il lavoro del Comitato del Commercio Villese, presieduto da Maria Idone, impegnato a restituire centralità alle attività cittadine come motore economico e sociale del territorio.

Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici principali – attrattività, unione e innovazione – con l’obiettivo di rafforzare la rete tra i commercianti, rendere più competitiva l’offerta commerciale e costruire una proposta capace di attirare visitatori e investimenti.

«Villa San Giovanni deve tornare ad essere il fiore all’occhiello dell’intera Calabria – afferma la presidente Maria Idone – e per farlo è necessario investire sulle nostre priorità: le attrattive del territorio, i prodotti identitari, un mare che rappresenta una risorsa straordinaria e una tradizione gastronomica che è tra le nostre più grandi ricchezze».

Tra i punti di forza su cui il Comitato intende puntare figurano alcune eccellenze simbolo del territorio: dalle piparelle villesi ai formaggi tipici, dai salumi artigianali al miele e ai fichi, fino al biscotto nautico, alle conserve tradizionali e ai prodotti legati al bergamotto, elemento distintivo della fascia costiera dello Stretto.

I commercianti rivendicano il ruolo centrale della loro presenza quotidiana, sottolineando come il commercio rappresenti uno dei principali motori dell’economia cittadina, capace di generare occupazione, servizi e opportunità diffuse.

Da qui l’invito a un impegno condiviso tra istituzioni, operatori economici e cittadini, per costruire una città più viva, accogliente e attrattiva.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’identità commerciale di Villa San Giovanni e rilanciarne l’immagine come città dinamica, capace di valorizzare le proprie risorse e proporsi come modello di sviluppo per l’intera Calabria.