L'evento organizzato dall'Associazione Amici di Villa San Giuseppe ha richiamato giocatori da tutta l'area metropolitana. A trionfare sono stati Pino e Giuseppe Scopelliti, padre e figlio, protagonisti di una prova impeccabile

Si è concluso con un grande successo il 2° Torneo di Burraco "Amici di Villa San Giuseppe", organizzato dall'Associazione Amici di Villa San Giuseppe nella splendida cornice del Giardino San Carlo Acutis.

Una serata all'insegna del divertimento, della socialità e della sana competizione che ha visto la partecipazione di 64 giocatori, suddivisi in 32 coppie, protagonisti di un torneo avvincente protrattosi fino a tarda sera.

«È un evento inedito per il nostro paese – sottolineano gli organizzatori – che ha saputo coinvolgere sin da subito un pubblico ampio e variegato, con partecipanti provenienti non solo da Villa San Giuseppe, ma anche da Reggio Calabria e da numerosi centri limitrofi. Questo rappresenta un segnale importante della crescente capacità attrattiva del nostro borgo, che si conferma luogo ideale per ospitare iniziative di qualità e occasioni di incontro capaci di rafforzare il senso di comunità e di accoglienza.»

L'iniziativa ha confermato ancora una volta la vocazione dell'Associazione Amici di Villa San Giuseppe a promuovere momenti di aggregazione e partecipazione sociale, valorizzando gli spazi del territorio e creando occasioni di incontro tra persone di ogni età. Il successo della manifestazione testimonia come, attraverso eventi ben organizzati, sia possibile dare nuova vitalità al paese e consolidare il legame tra cittadini, associazioni e territorio.

Fondamentale il lavoro organizzativo svolto da Alberto Pizzimenti e Andrea Romeo, che hanno curato ogni aspetto della manifestazione con precisione e professionalità: dalle iscrizioni alla logistica, dalla gestione del regolamento fino all'accoglienza dei partecipanti, contribuendo a creare un clima di festa e convivialità particolarmente apprezzato da tutti i presenti.

Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Pino Scopelliti e Giuseppe Scopelliti, padre e figlio, che hanno guidato la classifica fin dalle prime fasi della competizione, mantenendo con autorevolezza un costante vantaggio sugli avversari fino alla meritata vittoria finale.

L'Associazione Amici di Villa San Giuseppe guarda già ai prossimi appuntamenti con l'obiettivo di continuare a proporre iniziative che rendano Villa San Giuseppe sempre più protagonista di un percorso di crescita sociale, culturale e aggregativa, nella convinzione che la partecipazione e la condivisione rappresentino il valore più autentico di una comunità viva.