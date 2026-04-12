«Essere al Vinitaly significa portare qui il volto migliore della Calabria. Oggi stiamo raccontando una Calabria positiva, una Calabria che mette in luce le cose belle della nostra terra. Una Calabria che produce qualità, che custodisce tradizioni e che, negli ultimi anni, ha saputo crescere e farsi apprezzare sempre di più anche fuori dai confini regionali».

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha preso parte all’evento inaugurale dello stand della Regione Calabria al Vinitaly di Verona, condotto dal giornalista Rai Massimiliano Ossini.

Con l’apertura ufficiale dello spazio regionale, prendono il via quattro giorni dedicati alle eccellenze vitivinicole calabresi. Protagonisti i vitigni autoctoni, al centro di degustazioni guidate e masterclass che raccontano la ricchezza di un patrimonio enologico unico. Oltre 100 cantine provenienti da tutto il territorio regionale contribuiscono a costruire una narrazione corale della Calabria, mettendo in luce un tessuto produttivo dinamico e radicato, capace di esprimere identità, qualità e innovazione.

«I nostri vini raccontano il territorio, raccontano la nostra storia, il lavoro dei produttori, la passione di chi ogni giorno investe in qualità e innovazione. Ed è proprio attraverso il vino che possiamo raccontare una Calabria autentica, capace di competere e di distinguersi».

Negli ultimi anni — ha sottolineato Cirillo — «l’attenzione verso i vini calabresi è cresciuta in modo significativo. Cresce la qualità, cresce l’interesse dei mercati, cresce la reputazione delle nostre produzioni. Il fatto che il Vinitaly continui a guardare alla Calabria e a sceglierla ancora una volta rappresenta una conferma importante di questo percorso».

«In questo contesto si inserisce anche il Vinitaly and the City, che, dopo la positiva esperienza di Sibari, farà tappa questa estate, ad agosto, per la prima volta anche a Reggio Calabria. Una scelta significativa, che rappresenta una grande opportunità per promuovere il nostro territorio, le nostre eccellenze e la nostra capacità di accogliere eventi di rilievo nazionale».

Intervenendo al panel dedicato al prossimo Vinitaly and the City in Calabria, Cirillo ha aggiunto: «Colgo l’occasione per ringraziare l’onorevole Francesco Cannizzaro per questa felice intuizione e il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore Gianluca Gallo per averla sostenuta».

«Siamo pronti ad accogliere il Vinitaly in Calabria. Il Consiglio regionale farà la propria parte, sostenendo con convinzione questa iniziativa e contribuendo a valorizzare al meglio un appuntamento che rappresenta una vetrina straordinaria per la nostra regione sul piano turistico, culturale ed economico, capace di raccontare la Calabria migliore e di rafforzare l’attrattività delle nostre città e dei nostri territori. Valorizzare il patrimonio vitivinicolo calabrese significa sostenere imprese, lavoro, giovani e sviluppo, iniziando da oggi, qui a Verona, per proseguire nei prossimi mesi anche in Calabria e a Reggio, in particolare».