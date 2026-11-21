Attraverso le parole del Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Sole, l'evento ha offerto una profonda riflessione sull'etica del servizio, il valore della legalità condivisa e il rinnovato impegno a sostegno della comunità reggina

Nella cornice della Cattedrale di Reggio Calabria si è svolta la solenne celebrazione della Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell'Arma dei Carabinieri. La funzione è stata officiata da Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Calabria-Bova.

L'evento ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili, militari, religiose e della magistratura del distretto reggino, affiancate dalle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, dai Carabinieri in servizio e in congedo con i loro familiari, e dal Coro San Paolo che ha accompagnato l'animazione liturgica. Particolarmente significativa è stata la presenza dei giovani: numerosi studenti del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” e dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, insieme a una folta delegazione degli Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Il Valore Etico della Fedeltà e la Memoria di Culqualber

Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Massimiliano Sole, ha preso la parola per tracciare il significato profondo della ricorrenza, che unisce la devozione mariana alla memoria storica dell'Arma. Celebrare la Virgo Fidelis, istituita Celeste Patrona da Papa Pio XII nel 1949, significa rinnovare l'adesione al motto istituzionale «Nei secoli fedele».

Riflettendo sul concetto stesso di fedeltà, il Colonnello Sole ha evidenziato come essa sia «una parola semplice, ma straordinariamente impegnativa», chiarendo che: «La fedeltà non è soltanto il rispetto di una promessa. È la capacità di rimanere coerenti con i propri valori anche quando farlo è difficile. È il coraggio di scegliere ciò che è giusto, anche quando sarebbe più semplice voltarsi dall’altra parte. È, soprattutto, la consapevolezza che servire significa anteporre il bene degli altri al proprio interesse».

La ricorrenza del 21 novembre coincide con l'anniversario della Battaglia di Culqualber del 1941 in Africa Orientale, dove il 1° Battaglione Carabinieri si rese protagonista di una strenua resistenza, valsa alla Bandiera dell'Arma la seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare. Il ricordo del sacrificio dei caduti si è intrecciato con la celebre Giornata dell'Orfano, promossa dall'Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC), a testimonianza del fatto che un'istituzione dimostra la propria grandezza prendendosi cura delle famiglie di chi ha donato la vita per la Patria.

Il Messaggio ai Giovani, agli Allievi e alla Città

Un momento centrale dell'intervento del Colonnello Massimiliano Sole è stato dedicato alle nuove generazioni e al personale in formazione. Rivolgendosi agli studenti delle scuole reggine, il Comandante Provinciale ha sottolineato che la legalità non è un concetto astratto o un mero insieme di divieti, bensì la garanzia stessa della libertà individuale e del rispetto della dignità altrui, esortandoli con parole incisive: «Non abbiate paura di scegliere la strada più difficile, quando è quella giusta».

Parimenti, agli Allievi Carabinieri pronti a intraprendere la carriera militare, il Colonnello ha ricordato che l'uniforme impone innanzitutto il dovere dell'esempio e della rettitudine, sottolineando la natura relazionale della missione istituzionale: «La forza di un Carabiniere non si misura soltanto nella capacità di intervenire, ma anche in quella di ascoltare, comprendere, rassicurare. E il rispetto non si pretende in virtù di un grado: si conquista attraverso la rettitudine dei comportamenti».

In merito all'impegno sul territorio calabrese, la vicinanza alla cittadinanza rappresenta la stella polare del servizio. Ribadendo che «la sicurezza non è soltanto assenza di paura: è la possibilità di vivere liberi, di costruire il proprio futuro, di credere nelle istituzioni», il Colonnello Sole ha richiamato la necessità di una responsabilità condivisa tra scuola, famiglie, Chiesa e società civile per sostenere la comunità reggina. Richiamato a margine della funzione sull'importanza dell'evento, ha ribadito come «la bussola deve essere il dovere, l'esemplarità, la rettitudine e cercare di rassicurare le collettività che ci vengono affidate giorno per giorno».

La sintesi dell'intera giornata si ritrova nell'esortazione conclusiva del Comandante Provinciale: «La fedeltà non è soltanto ciò che promettiamo di essere. È ciò che dimostriamo di essere, ogni giorno».

Discorso Integrale del Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Sole

Di seguito si riporta il testo integrale del discorso pronunciato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Massimiliano Sole, in occasione delle celebrazioni della Virgo Fidelis:

"Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza l’Arcivescovo per aver presieduto questa solenne celebrazione e a tutti voi per aver voluto condividere con noi un momento così profondamente significativo della nostra storia e della nostra identità di Carabinieri.

Oggi, in questo splendida Cattedrale che si appresta a festeggiare i cento anni dalla sua riedificazione, celebriamo la Virgo Fidelis, nostra Celeste Patrona.

Una ricorrenza che ci invita a riflettere su una parola semplice, ma straordinariamente impegnativa: fedeltà.

Una parola che attraversa la storia dell’Arma, ne ispira il motto, «Nei secoli fedele», e ne costituisce, da oltre duecento anni, il più autentico patrimonio morale.

Ma la fedeltà non è soltanto il rispetto di una promessa.

È la capacità di rimanere coerenti con i propri valori anche quando farlo è difficile.

È il coraggio di scegliere ciò che è giusto, anche quando sarebbe più semplice voltarsi dall’altra parte.

È, soprattutto, la consapevolezza che servire significa anteporre il bene degli altri al proprio interesse.

In questa prospettiva, la Virgo Fidelis rappresenta per noi molto più di una tradizione religiosa: è il richiamo costante a un ideale di vita, nel quale il dovere si intreccia con la coscienza e l’autorità trova la propria legittimazione nel servizio.

Il nostro pensiero va oggi anche ai Carabinieri che, nel novembre del 1941, a Culqualber in Africa Orientale, testimoniarono con il sacrificio della vita il significato più alto della fedeltà al dovere. Il loro eroismo valse alla nostra Bandiera la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

A quei Carabinieri, come a tutti i Caduti dell’Arma, rivolgiamo il nostro commosso ricordo.

E insieme a loro ricordiamo le famiglie che hanno conosciuto il dolore della perdita, e soprattutto gli orfani dei nostri militari, ai quali questa giornata è significativamente dedicata, assistiti dalla straordinaria ONAOMAC (L’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dell’Arma dei Carabinieri).

Perché un’istituzione è davvero grande non soltanto quando sa onorare i propri eroi, ma quando sa prendersi cura di coloro che essi hanno lasciato.

Oggi, tuttavia, desidero rivolgere lo sguardo soprattutto al presente e al futuro.

E lo faccio guardando ai tanti giovani che sono qui con noi.

Ai ragazzi delle scuole reggine vorrei dire che la legalità non è una parola astratta, né un insieme di divieti.

È ciò che rende possibile la libertà di ciascuno.

È il rispetto della dignità degli altri.

È la scelta quotidiana di non cedere alla prepotenza, all’indifferenza, alla sopraffazione.

Non si diventa cittadini migliori attraverso grandi dichiarazioni, ma attraverso piccoli gesti di responsabilità, compiuti ogni giorno.

Non abbiate paura di scegliere la strada più difficile, quando è quella giusta.

Agli Allievi Carabinieri, che si preparano ad assumere le responsabilità della nostra uniforme, desidero invece ricordare che essa non conferisce soltanto autorità: Impone, prima di tutto, un dovere. Il dovere dell’esempio.

Ricordate sempre che la forza di un Carabiniere non si misura soltanto nella capacità di intervenire, ma anche in quella di ascoltare, comprendere, rassicurare.

E che il rispetto non si pretende in virtù di un grado: Si conquista attraverso la rettitudine dei comportamenti. Sono questi i principi che devono accompagnarci anche nel servizio quotidiano a questa terra.

Reggio Calabria è una città di straordinaria bellezza, di storia, di cultura, di energie umane e di grandi potenzialità.

È anche una comunità che conosce il peso di difficoltà profonde e che ha diritto di guardare al futuro con fiducia.

Il nostro compito, come Carabinieri, è contribuire a rendere concreta quella fiducia. Essere presenti dove si avverte maggiormente il bisogno dello Stato. Essere vicini a chi è più fragile.

Contrastare con fermezza ogni forma di criminalità e di intimidazione, senza mai perdere la capacità di reconnaître, dietro ogni richiesta di aiuto, una persona e la sua dignità.

Perché la sicurezza non è soltanto assenza di paura: è la possibilità di vivere liberi, di costruire il proprio futuro, di credere nelle istituzioni.

Ed è una responsabilità che nessuna istituzione può affrontare da sola.

Richiede il concorso della scuola, delle famiglie, della Chiesa, della società civile e di tutte le donne e gli uomini che, ciascuno nel proprio ruolo, scelgono ogni giorno di stare dalla parte del bene comune.

Eccellenza, autorità, cari amici, In questa giornata così significativa, il mio pensiero va infine a tutti i Carabinieri della provincia di Reggio Calabria.

A quelli che sono qui e a quelli che, anche in questo momento, sono impegnati nel servizio, sulle strade, nei piccoli centri, nei quartieri della nostra città.

A loro rivolgo la mia gratitudine e l’invito a custodire, con umiltà e orgoglio, il significato più profondo della nostra missione.

Chiediamo oggi alla Virgo Fidelis di accompagnare il nostro cammino, di sostenere le nostre famiglie, di illuminare le nostre decisioni e di donarci, soprattutto, la forza di essere sempre degni della fiducia dei cittadini.

Perché, in fondo, la fedeltà non è soltanto ciò che promettiamo di essere. È ciò che dimostriamo di essere, Ogni giorno.

Viva la Virgo Fidelis.

Viva l’Arma dei Carabinieri”.