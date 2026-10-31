Un’Aula Magna gremita con oltre 83 iscritti e tre ore di dibattito ininterrotto hanno segnato la riuscita dell'incontro “Visione e apprendimento – L’importanza della percezione visiva nella quotidianità scolastica dei bambini”. L'evento, svoltosi presso la Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello” dell’I.C. Falcomatà – Archi, ha portato per la prima volta dal vivo a Reggio Calabria Americo Meale, ortottista funzionale noto e seguito in tutta Italia sui social come “L’Ortottista Atipico”.

Una rete multidisciplinare per la salute e l'educazione

L'iniziativa ha riunito una comunità eterogenea composta da genitori, nonni, insegnanti, dirigenti scolastici, pediatri, ortottisti, optometristi, pedagogisti, educatori e caregiver. Al centro del confronto vi è stata l'analisi di come la vista influisca direttamente su lettura, scrittura, attenzione e rendimento scolastico. Particolare rilievo è stato dato all'individuazione di quei campanelli d'allarme che spesso vengono scambiati per semplice distrazione o svogliatezza, ma che, se presi in tempo, possono fare la differenza nell'intero percorso formativo di un bambino.

Il ruolo dei docenti e l'alleanza educativa

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Serafina Corrado, di Mariarosa Calafiore (Presidente SIMEUP Calabria e Direttore UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “S.M. degli Ungheresi” di Polistena) e della SIMPE Calabria, il dibattito si è aperto al confronto diretto. A moderare l'incontro sono state Simona Argento (Presidente APS Pandora), Maria Rosa Velletri (pediatra), Maila Ielo (Pedagogista Clinico) e Giuliana Neri (docente dell'istituto), intrecciando quattro punti di vista complementari.

Un passaggio chiave della giornata ha riguardato la valorizzazione del ruolo degli insegnanti, spesso i primi ad accorgersi delle fatiche visive e cognitive degli alunni. Restituire il giusto rispetto alla funzione del docente e costruire un'alleanza solida tra scuola, famiglie e specialisti è stato indicato come il presupposto fondamentale per la cura e il benessere dei bambini.

Voci dal territorio e prospettive future

«Una scuola aperta al territorio è una scuola che cresce», ha dichiarato la Dirigente Scolastica Corrado, sottolineando il valore di un confronto orientato al benessere degli studenti. Soddisfazione è stata espressa anche da Simona Argento, presidente di APS Pandora, la quale ha evidenziato come l'evento rappresenti «un primo grande passo per la città», frutto della sinergia tra famiglie, docenti, volontari e società scientifiche.

L'incontro costituisce il secondo appuntamento di “Crescere Insieme”, il percorso ideato da APS Pandora in collaborazione con l’I.C. Falcomatà – Archi, SIMEUP Calabria e SIMPE Calabria. Il ciclo di iniziative proseguirà nelle prossime settimane con nuovi momenti di approfondimento