Il Generale Andrea De Gennaro ha incontrato autorità e militari del territorio, sottolineando la collaborazione istituzionale a tutela della legalità e il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto alle condotte illecite nella provincia reggina
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Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, nella giornata di ieri 4 giugno, ha fatto visita al Comando Provinciale di Reggio Calabria.
L’Autorità di vertice, accompagnata dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Divisione Francesco Mattana, e dal Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, è stata accolta dal Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Colonnello Agostino Tortora.
Dopo la resa degli onori militari di rito, la massima Autorità del Corpo ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali e militari in servizio presso i Reparti della provincia nonché di appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Reggio Calabria e Gioia Tauro, unitamente alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.
A seguire, il Comandante Generale ha incontrato presso la Caserma “S. Caravelli”, alcune delle massime Autorità istituzionali cittadine, che ha ringraziato per la sinergica collaborazione volta a presidiare la legalità nel territorio reggino, allo scopo di tutelare la comunità locale attraverso una sistematica azione di prevenzione e repressione delle condotte illecite e criminali.