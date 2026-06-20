La Redel Viola Reggio Calabria ci riprova, continua a crederci e sa benissimo che adesso non ci saranno più possibilità di appello. Un triangolare crudele: è stato definito così. Le tre squadre sconfitte, tutte in gara-3, nelle rispettive finali play-off, hanno archiviato la delusione per il ko, raccolto le energie residue e si sono tuffate a capofitto per quest’ultimo, caldissimo, week-end, stagionale.

Al PalaPolsinelli di Sora ieri è andata in scena la prima gara, tra Mens Sana Siena e Pizzighettone con la vittoria di 9 punti dei biancoverdi (77-68) che hanno messo in mostra un Perin in gran spolvero (24, doppia doppia). Oggi in campo la Viola, alle ore 20, contro la Mazzoleni Pizzighettone che si gioca il tutto per tutto, senza neanche aver giovato di una giornata di riposo. Redel che deve aggiudicarsi la sfida per giocarsi una nuova finale contro Siena domenica alle 19.

Analizzando il cammino tra regular season e play-off, oltre la partita disputata ieri, si possono evincere alcuni dati sulle prossime avversarie dei neroarancio. Pizzighettone, allenato da coach Baiardo, è stato sconfitto di due punti sulla sirena dalla Sangiorgese in gara-3 ed anche ieri ha dimostrato che sa fare del collettivo e della difesa aggressiva le sue armi migliori. Riflettori su Samija, ma anche su Piccoli e Ndyiae. Un po’ meno rotazioni rispetto alle altre due partecipanti per la squadra cremonese (paese di 6000 abitanti), ma non si possono sottovalutare i vari Segala, Ciaramella, Beghini (15 per lui ieri, come Samija) e Tedoldi.

La Mens Sana Siena, di coach Vecchi, c’è Bartolozzi, che la Viola ha affrontato nell’ultima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio l’estate scorsa (21 punti in finale per lui); ma attenzione pure a Yarbanga, Prosek, Perin e Buffo. Roster anche in questo caso profondo, con Belli in cabina di regia, e Jokic anche lui che sa come colpire.

Redel che si affida ai suoi due migliori attaccanti, Laquintana e Laganà, giocatori che hanno anche quell’esperienza che in gare come queste fa la differenza. Pronti a supportare le giocate Maresca e Marini, così come Fiusco, Zampa ed i lunghi Agbortabi e Marangon. Regia affidata a capitan Fernandez e Clark che se in serata possono spaccare in due una partita.

Conteranno tantissimo le energie fisiche e mentali, forse è anche inutile dirlo, anche perché con due vittorie la promozione è certa. Appuntamento allora a questa sera, alle ore 20 e poi domani il sipario si chiuderà con il match delle 19 che vedrà, come detto, di nuovo protagonisti i neroarancio di Cadeo stavolta però contro il quintetto senese.

Redel Reggio Calabria e RAC Reggioacanestro.it-Le notizie sul Basket Calabrese garantiranno le due gare dei neroarancio di sabato 20 e domenica 21. Trasmetteremo tramite il Canale YouTube Pallacanestro Viola in condivisione dalle rispettive pagine Facebook dei nostri Media Partner. La partita sarà visibile quindi anche su Radio e Video Touring. Telecronaca di Giovanni Mafrici