Inizia con una bella vittoria il nuovo campionato di Promozione da parte dell’AC Locri, la formazione locrese batte per 5-0 l’ASD Melito davanti al proprio pubblico.

I ragazzi di mister Iervasi partono forte e prendono il possesso del campo grazie alla propria rete di passaggio e di gioco, Unniemi sulla fascia spinge ma non sfonda, e nonostante il possesso di azione, il gol non arriva per bravura del portiere ospite e per qualche imprecisione degli attaccanti locresi; a centrocampo giganteggia Nieva su ogni palla e Vita gestisce il «traffico» e l’ordine.

Il risultato si sblocca al 42’ del primo tempo grazie al rigore siglato da Domenico Legato, il numero 20 amaranto diventerà il mattatore di giornata con una splendida tripletta.

Il primo tempo termina per 1-0 per il Locri.

Nella ripresa il copione non cambia, i locali a spingere ed il Melito a difendersi, le assortite del Locri diventano più pericolose e da tutte le parti, Giampaolo crea e combatte e su un’azione conquista l’ennesimo calcio d’angolo di giornata, da lì arriva il raddoppio ancora con Legato al 9’ del secondo tempo che mette la partita in discesa. Tolta la tensione, il Locri diventa più sciolto e fantasioso grazie anche all’entrata del neo arrivato in rosa di Francesco Scali classe 2007. Al 12esimo del secondo tempo Giorgiò riconquista palla sulla trequarti e dopo un 1-2 con Nieva tira a lucido il suo mancino trafiggendo così Attaf per il 3-0 di giornata.

Mister Iervasi intanto fa entrare altri giovani amaranto, come Ierinò classe 2009, Martino classe 2010 e Capogreco classe 2009 al suo esordio stagionale, ed il veterano Marco Ventimiglia che mette ordine sulla trequarti.

Pochi minuti dopo arriva la quarta rete di giornata ancora con Legato abile in area a sfruttare una respinta del portiere che gli fa realizzare la prima tripletta in amaranto.

La partita scivola via, ma su un cross pennellato di Spanò dalla sinistra, Arguello si fionda in area anticipa tutti e sigla la quinta rete del Locri tra gli applausi del pubblico.

Dietro cresce l’intesa tra Granicelli e Bruzzese, i due centrali combattono ed organizzano il gioco secondo i dettami del mister.

È solo la prima partita, la squadra del presidente Alia gioca piacevolmente ma bisogna diventare più cinici in attacco quando il livello si alzerà. Adesso si torna a lavorare con umiltà in vista della seconda gara che sarà sabato 19 settembre a Pizzo contro una formazione ostica ed esperta.

Il direttore tecnico Sainato conferma che in settimana dovrebbe essere a disposizione in rosa l’attaccante Reparaz Matias mentre per l’altro attaccante Di Mitri ci vorrà almeno fine mese.