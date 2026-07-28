Il centravanti argentino-armeno, classe 1989, bomber di razza, uomo d’area e trascinatore, pronto a mettere la propria esperienza e il proprio straordinario bagaglio calcistico al servizio della squadra

L’Admo Pro Pellaro 1919 alza l’asticella e piazza un autentico colpo da copertina. La società bianconera è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Guido Abayan, centravanti argentino-armeno, classe 1989, bomber di razza, uomo d’area e trascinatore, pronto a mettere la propria esperienza e il proprio straordinario bagaglio calcistico al servizio della squadra.

È un innesto che certifica le ambizioni del club. Un attaccante che, nel corso della sua carriera, ha saputo imporsi in Italia e all’estero, lasciando ovunque il segno grazie ai suoi gol, alla sua forza fisica e alla sua innata leadership.

Per tutti è il “Tanque”, un soprannome che racconta perfettamente il suo modo di stare in campo. Potenza, carattere, personalità e un fiuto del gol affinato in anni di calcio ad altissimo livello.

Cresciuto nelle prestigiose giovanili del Benfica, Abayan ha costruito una carriera internazionale tra Portogallo, Cile, Uruguay e Bulgaria, prima di conquistare Gibilterra nel 2016 con il Lincoln FC, vincendo campionato e Coppa nazionale e laureandosi capocannoniere, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici della stagione.

Dal 2017 è protagonista del calcio italiano, collezionando importanti esperienze in Serie D con Cittanovese, Savoia, Città di Sant’Agata, Taranto, Gravina, Angri, Pomigliano e Agropoli. Nel 2023 torna in Calabria e diventa uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del Sambiase verso la vittoria del campionato di Eccellenza, confermando ancora una volta il proprio valore. Le successive esperienze con Frattese, Afragolese, Pomigliano e Battipagliese hanno ulteriormente arricchito il curriculum di un attaccante che non ha bisogno di presentazioni.

Con l’arrivo del “Tanque”, l’Admo Pro Pellaro 1919 consegna al proprio reparto offensivo un centravanti capace di fare reparto da solo, un leader che porta in dote centinaia di battaglie sui campi italiani e internazionali, mentalità vincente e una fame di gol rimasta immutata.

La società continua così a costruire un progetto sempre più ambizioso, dimostrando con i fatti la volontà di recitare un ruolo da protagonista. L’ingaggio di Guido Abayan rappresenta uno dei colpi più importanti dell’estate e un messaggio chiaro a tutto il campionato: l’Admo Pro Pellaro 1919 c’è e vuole essere protagonista.

Adesso la parola passa al campo, dove il “Tanque” è pronto a far esplodere l’entusiasmo del popolo bianconero.