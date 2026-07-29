L’Admo Pro Pellaro 1919 comunica di aver definito due importanti operazioni di mercato per il proprio reparto offensivo. La società bianconera accoglie in rosa Vinicius Matheus Alves Matias e Benjamin Salvador, due calciatori di qualità ed esperienza pronti a mettere il proprio talento al servizio della squadra.

Un doppio innesto che conferma la volontà del club di costruire una rosa competitiva e ambiziosa, puntando su profili in grado di garantire qualità tecnica, duttilità e un importante bagaglio di esperienze maturate anche fuori dai confini italiani.

Vinicius Matheus Alves Matias, attaccante brasiliano classe 1998, è un calciatore moderno e versatile, capace di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Paranà, nel 2020 ha intrapreso la sua esperienza europea trasferendosi in Polonia, dove ha vestito per due stagioni la maglia dello Sleza Wroclaw prima di approdare allo Jagellonia Bialystok, club con il quale ha conquistato l’esordio nella Ekstraklasa, la massima serie polacca.

Dopo il percorso internazionale, la scorsa stagione Vinicius è arrivato in Calabria vestendo la maglia dell’Ardore, mettendo in mostra velocità, tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri. Ora è pronto a vivere una nuova sfida con la maglia bianconera.

Benjamin Salvador, seconda punta argentina classe 1999, rappresenta un altro importante tassello per il reparto offensivo dell’Admo Pro Pellaro 1919. Cresciuto calcisticamente nell’Atlético Club San Martín di Mendoza, dopo un’esperienza in Spagna è arrivato in Italia nella stagione 2022/2023, lasciando subito il segno con la maglia della Reggiomediterranea grazie a 13 reti realizzate in campionato.

Nel suo percorso italiano ha vestito successivamente le maglie di Afragolese e Soriano, prima di affrontare due importanti esperienze in Eccellenza con Arce e Battipagliese. Calciatore dotato di fantasia, tecnica individuale e senso del gol, Salvador porta entusiasmo e qualità alla formazione bianconera.

Con questi due nuovi arrivi, l’Admo Pro Pellaro 1919 prosegue in maniera decisa il proprio progetto sportivo, confermando una campagna acquisti di grande livello e una precisa volontà di regalare alla piazza una squadra protagonista.

La società dà il benvenuto a Vinicius e Benjamin, augurando loro il meglio per questa nuova avventura in bianconero.