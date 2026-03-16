La Pallavolo Rossano conquista il “Memorial Sergio Sorrenti” by Sensation con un meritato 3-1, mentre le amaranto escono tra applausi e segnali incoraggianti in vista dei playoff

La Puliservice Reggio Calabria perde la sua seconda partita in stagione.

1-3 nello splendido scenario del Palacalafiore.

Bellissima la kermesse organizzata dalla Fipav Calabria con la Sportspecialist nel ruolo di host dell’evento.

La Coppa Calabria «Memorial Sergio Sorrenti» by Sensation è stata davvero un successo.

Successo sugli spalti, con tantissimi spettatori nella due giorni reggina, successo nella giornata della finalissima, che è stata collocata con razionalità dopo l’avvincente gara di Serie A3 Credem, match che ha suggellato il successo nella stagione regolare della Domotek Volley, già campionessa della Coppa Italia Del Monte di Serie A3, oggi finalista per la Serie A3 nella serie che verrà contro Reggio Emilia.

Onore alla forte Pallavolo Rossano e al suo Mister Luigi Zingaro, che vincono con merito la finalissima.

19-25, 25-23, 20-25 e 18-25 i parziali tra mille emozioni.

La Puliservice di Franco Giglietta e Luciano Azzarà ha lottato alla pari.

Rossano, senza dubbio, è stata più efficace al servizio e in attacco, dove ha sfruttato altezze importanti, specialmente con la brava Mvp Martinetti.

Ottima prova di Elisa D’Elia per la Puliservice, eletta miglior libero della competizione.

Brava Dalila Verduci, sempre attenta e molto spesso in sacrificio difensivo.

Suelen Oliveira, condottiera delle amaranto, ha vinto la medaglia come miglior opposto.

Ottimo l’esordio di Ilenia Buonfiglio, pallavolista esperta, ingaggiata in extremis, che sarà basilare per questo rush finale nei playoff, da vivere con entusiasmo e ottimismo.