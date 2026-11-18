Dopo una settimana di stop, la Vumbaca Reggio BiC è pronta a tornare in campo. Sabato alle ore 15, sul parquet del PalaCalafiore, gli amaranto affronteranno l'Asinara Waves Porto Torres, in una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.



A presentare la gara è Alessio Billi, che prima di parlare di pallacanestro ha voluto rivolgere un pensiero a Giuseppe Scandolaro, scomparso tragicamente nei giorni scorsi. Una perdita che ha profondamente colpito il mondo del basket in carrozzina e che ha portato al rinvio della partita contro Padova.



«Le mie condoglianze vanno a tutta la famiglia del Padova. Giuseppe era una persona fantastica, ho avuto il piacere di conoscerlo e di condividere con lui alcuni momenti. È una cosa terrificante, una notizia davvero difficile da accettare. Le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia».

Parole sincere, che raccontano il lato umano di uno sport nel quale, oltre la competizione, esistono legami e rapporti che vanno ben oltre il parquet.



Archiviato un periodo inevitabilmente particolare dal punto di vista emotivo, la squadra di coach Antonio Cugliandro ha ripreso a lavorare con l'obiettivo di farsi trovare pronta per il prossimo appuntamento.



«È stata una settimana un po' particolare, ovviamente dopo quello che è successo. Nonostante tutto, ci stiamo allenando bene e siamo pronti per disputare la partita di sabato».

Di fronte ci sarà Porto Torres, avversaria di grande esperienza e qualità, costruita per recitare un ruolo da protagonista nella stagione. Billi non nasconde le difficoltà della sfida, ma allo stesso tempo sottolinea la volontà degli amaranto di giocarsi le proprie possibilità davanti al pubblico reggino.



«È una gara difficile. Loro hanno un roster gigantesco, composto da campioni e da giocatori che hanno conquistato svariate medaglie. Però siamo qui, giochiamo a Reggio Calabria e proveremo a dare il massimo».



L'avvio di campionato ha già messo la Vumbaca Reggio BiC davanti a due delle principali big della Serie A, Briantea84 Cantù e Dinamo Sassari. Due confronti che, pur conclusi con una sconfitta, hanno mostrato una squadra capace di competere e di mettere in difficoltà avversarie di altissimo livello.



«Parliamo di due delle principali squadre del campionato e adesso arriverà la terza. È stato un inizio sicuramente forte, speriamo che da qui in avanti possa andare tutto in discesa».

La sfida contro Porto Torres rappresenta dunque un altro banco di prova importante per gli amaranto. La consapevolezza delle difficoltà non manca, ma nemmeno la voglia di continuare a crescere e dimostrare il proprio valore.



Sabato alle 15 il PalaCalafiore tornerà a essere il teatro della pallacanestro in carrozzina reggina. La Vumbaca Reggio BiC è pronta a giocarsi le proprie carte, con la determinazione di chi sa di dover affrontare una grande avversaria, ma non ha intenzione di partire battuto.

