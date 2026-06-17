Dopo tre stagioni alla Pirossigeno Cosenza, il tecnico rientra nel club che lo ha consacrato: già protagonista di promozioni e della Coppa Italia nazionale, guiderà la formazione campione di Calabria Under 19

Dopo il positivo triennio alla guida della Pirossigeno Cosenza, dove ha allenato per tre anni consecutivi l’under 19, Mister Alfarano torna a vestire i colori del club che lo hanno consacrato come uno degli allenatori più vincenti e rispettati del panorama calcettistico regionale.

Il Mister allenerà la formazione della Cadi Antincendi Futura campione di Calabria Under 19.

La sua carriera è lunga e variegata.- Il biennio 2014-2016 segna l'inizio del suo profondo legame con la Futura, dove conquista la promozione dalla C2 alla C1 fino alla Serie B e, soprattutto, si aggiudica la prestigiosa Coppa Italia Nazionale, trofeo più importante della sua prima esperienza alla Futura, Mister Alfarano ha stabilito un record che ancora oggi rappresenta un'impresa leggendaria per il club: un'incredibile striscia di risultati utili consecutivi, un filotto che dimostra la continuità, la mentalità vincente e la capacità di costruire gruppi competitivi e determinati. Questo record rimane indelebile nella storia della società e rappresenta il miglior biglietto da visita per il suo ritorno.

Bentornato mister Alfarano !