«L’ultima di stagione regolare in C Maschile finisce al tie-break per la Dhelios.

La società associata al progetto Sportspecialist s’immergeranno adesso in un arduo e combattivo Play-Out salvezza.

2-3 il risultato del Boccioni con tantissime indicazioni in mezzo.

16 a 25, 25 a 13, 25 a 20, 15 a 25 e 10 a 15 i parziali contro quella che, sarà la prossima avversaria in post-season, la Sprovieri Volley Corigliano.

Con il piazzamento post-season già acquisito, prima di giocare, gli amaranto hanno giocato una sfida a corrente alternata.

Molto bene nei set vinti, palesando ottima pallavolo.

Nel set persi, i pallavolisti reggini hanno sofferto molto in fase di Side-Out, con una ricezione troppo staccata dalla rete.

Tanti, gli ace messi a segno agli ospiti, ottime battute in Spin.

Non c’è tempo: nel week-end del 28 e 29 marzo, sarà tempo per le prime sfide di post-season.

Gli amaranto di Mister Roberto Daquino giocheranno proprio in casa della Sprovieri.

Dopo due settimane, la seconda sfida, con eventuale bella.

Chi vincerà giocherà la finale Playout contro la vincente di Volo Lamezia contro Montalto».