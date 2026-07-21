L'ASD Academy Siderno è lieta di annunciare ufficialmente che la conduzione tecnica della categoria Allievi per la stagione sportiva è affidata a mister Tommaso Costa.

Già Presidente e primo Responsabile Tecnico della nostra scuola calcio, Mister Costa ha deciso di scendere direttamente in campo per guidare il gruppo dei ragazzi nati nel 2010 e 2011, impegnati in un campionato fondamentale per la loro crescita calcistica e umana.

Un profilo di altissimo livello per i nostri giovani.

Tommaso Costa vanta una profonda esperienza nel calcio dilettantistico e giovanile calabrese. Tecnico qualificato UEFA B, Goolkeeper B e Maestro di Tecnica Individuale, vanta nel suo palmarès ben 3 promozioni e una Supercoppa provinciale sulla panchina del Siderno.

Inoltre, è un grande innovatore della tecnica individuale: è stato il primo allenatore in Calabria autorizzato all'uso delle strutture Gingawall e all'applicazione della metodologia d'élite 1VS1, focalizzata sul perfezionamento dei gesti tecnici e sul controllo palla.

Gli obiettivi della stagione:

La società, grazie al costante lavoro del DS e Responsabile del Settore Giovanile Raffaele Stilo in sinergia con il Vicepresidente Mario Fuda, sta completando un'importante campagna di rafforzamento per allestire una rosa competitiva.

L'obiettivo della guida tecnica di Mister Costa sarà duplice:

Valorizzare il talento dei nostri giovani atleti attraverso allenamenti intensi e metodologie di massimo livello.

Consolidare lo spirito di squadra e i valori sani dello sport che da sempre contraddistinguono la nostra affiliazione con la SSC Bari Generation.

A Tommaso, da parte di tutta la famiglia dell'Academy Siderno, va il più caloroso "in bocca al lupo" per questa nuova e stimolante avventura sulla nostra panchina!