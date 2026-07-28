«Un fine settimana di grande spettacolo e schiacciate sulla sabbia. La seconda tappa del Beach Volley Calabria Tour, andata in scena lo scorso fine settimana sul lungomare di Villa San Giovanni- si legge nella nota stampa – ha regalato emozioni e un livello davvero alto di gioco. Le coppie per questo torneo nazionale sono arrivate da ogni parte d’Italia, il pubblico reggino ha potuto ammirare le gesta di questi giocatori. Nel tabellone femminile il successo è andato a Federica Foscari e Ulrike Bridi. Le due in finale hanno sconfitto per 2-0 (23-21, 21-15), in un match molto appassionante e incerto, Christine Wentland e Clara D’Arrigo.

Lotta aperta soprattutto nel primo set con Federica, già terza a Gizzeria Lido, e Ulrike, che hanno avuto la meglio e poi chiuso in due parziali. Per Christine e Clara ancora un secondo posto dopo la prima tappa dell’Hangloose. Terzo posto per Alice Panetta e Alessia Angilletta che hanno battuto nella finalina per 2-1 (20-22, 27-25, 18-16) in un match infinito e appassionante Ilaria Perri e Chiara Antonioli. Nel tabellone maschile successo per Simone Orto e Gerald Ndrecaj, che in finale hanno battuto per 2-0 (21-13, 21-15) Simone Augugliaro e Franco Arezzo Di Trifiletti. Terzo posto per Marco Di Franco e Sebastiano Litrico che hanno sconfitto per 2-1 (21-11, 13-21, 15-9) Giuliano Andronico e Andrea Cassaniti.

Quinto posto per la coppia di casa Rinaldo Palmeri e Domenico Laganà, vincitori della prima tappa. La seconda tappa del tour 2026, organizzato dalla Seila Beach Sport, ha visto il patrocinio e il contributo del comune di Villa San Giovanni».