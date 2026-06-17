La società ha costruito un gruppo composto da calciatori di comprovata esperienza, giovani prospetti e figure profondamente legate alla storia del club

Il Bocale Calcio Admo è lieto di annunciare ufficialmente la rosa e lo staff tecnico che prenderanno parte alla stagione 2026 del progetto Beach Soccer, una nuova ed entusiasmante avventura che porterà i colori biancorossi sulla sabbia con l'obiettivo di rappresentare al meglio il territorio, valorizzando esperienza, appartenenza e giovani talenti.

La società ha costruito un gruppo composto da calciatori di comprovata esperienza, giovani prospetti e figure profondamente legate alla storia del club.

Tra i protagonisti della rosa figurano:

Antonino Postorino, autentica bandiera biancorossa con un passato al Bocale Admo, torna a vestire i colori del Bocale Beach Soccer.

Giuseppe Sapone, calciatore di grande esperienza maturata in importanti realtà del calcio calabrese come Palmese, Cittanovese e Locri;

Alex Bran, cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona e protagonista in piazze prestigiose quali Sarnese, Trento e Val Gallico;

Mirko Fiumara, cresciuto nella Reggina e storico capitano della Palmese, con un lungo percorso tra Serie D ed Eccellenza;

Christian Lavecchia, classe 1999, profilo di qualità e personalità, protagonista negli ultimi anni con la Palmese dopo le esperienze con Tivoli, Scalea, Acri e Monasterace;

Alessio Neri, già protagonista con il Bocale Calcio Admo, questa volta la sfida sarà sulla sabbia;

Vincenzo Comandè, portiere classe 1998, reggino doc, estremo difensore affidabile e leader naturale che nel proprio percorso ha vestito anche la prestigiosa maglia della Reggina;

Ernest Wójcik, cresciuto nel settore giovanile amaranto e protagonista con il Bocale della vittoria del campionato di Promozione nella stagione 2017/2018, prima di diventare una presenza costante nel campionato di Eccellenza;

Gabriele Ielo, calciatore versatile formatosi tra Catanzaro, Castrovillari e SPAL, con importanti esperienze tra Cittanovese, Gioiese, Pistoiese e Reggioravagnese;

Pasquale Gatto, attaccante con trascorsi tra Hinterreggio, Reggina, Palmese, San Giorgio, Val Gallico e Melito, oltre all'esperienza nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17;

Francesco Putortì, giovane talento classe 2007 cresciuto interamente nel settore giovanile biancorosso;

Emanuele Squillaci, classe 2006, altro promettente giovane del panorama calcistico reggino;

Matteo Romeo, tra i giovani più interessanti dell'ultima stagione biancorossa, dotato di grande personalità e ampi margini di crescita;

Cristiano Aliquò, classe 2003, volto conosciuto del calcio locale, pronto a mettere al servizio della squadra le proprie qualità tecniche e umane.

Farà parte del progetto anche Francesco Puntoriere, che non scenderà in campo ma metterà a disposizione del gruppo la propria esperienza e professionalità all'interno dello staff societario.

Lo staff tecnico

Alla guida del Bocale Calcio Admo Beach Soccer ci sarà Luigi "Gigi" Cloro, allenatore che negli ultimi anni ha saputo distinguersi all'interno della realtà biancorossa, conducendo l'Under 19 a una storica finale e affermandosi come uno dei tecnici più apprezzati per capacità, dedizione e valorizzazione dei giovani.

Al suo fianco opererà Fabio Campolo, allenatore in seconda, giovane tecnico emergente reduce dall'esperienza con il Val Gallico, pronto a portare entusiasmo, idee e competenza in questa nuova sfida.

Completa l'organigramma Carmelo Maggio, che ricoprirà il ruolo di General Manager, figura di riferimento per l'organizzazione e la gestione del progetto.

Con la definizione della rosa e dello staff tecnico prende ufficialmente il via il percorso del Bocale Calcio Admo Beach Soccer, una nuova sfida che nasce dalla volontà della società di continuare a promuovere sport, aggregazione e valorizzazione del territorio, mantenendo vivi quei valori di appartenenza, passione e identità che da sempre contraddistinguono i colori biancorossi.

Una nuova sfida, la stessa passione.

Il Bocale Calcio Admo Beach Soccer farà l'esordio domani 18 giugno alle ore 18 contro Amantea a Amantea.