Ufficializzato il nuovo allenatore della formazione biancorossa. Nei prossimi giorni la presentazione alla stampa con le novità sul progetto sportivo della società
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Il Bocale Calcio Admo comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Max Ginobili.
Allenatore preparato e professionista stimato, Ginobili ha costruito negli anni un importante percorso nel mondo del calcio, maturando esperienza al fianco di tecnici di valore e distinguendosi per competenza, professionalità e grande dedizione al lavoro quotidiano.
Dopo un percorso vissuto spesso come collaboratore tecnico e secondo allenatore, Mister Ginobili ha scelto oggi di intraprendere una nuova sfida da protagonista, sposando con convinzione il progetto del Club e condividendone pienamente ambizioni, valori e visione futura.
Una scelta fortemente voluta da entrambe le parti, che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo della società.
Il Club dà il benvenuto a Mister Max Ginobili, augurandogli buon lavoro e il raggiungimento dei migliori risultati sportivi.
La presentazione ufficiale alla stampa si terrà nei prossimi giorni e sarà l’occasione per conoscere da vicino il nuovo tecnico e illustrare le importanti novità che accompagneranno il futuro del Club.