«La rappresentativa italiana Under 26 Women ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati Europei Youth di Bridge, terminati questo pomeriggio a Riga, in Lettonia, dietro alla Polonia e alla Danimarca.



Le ragazze – scrive in una nota l'associazione Incontriamoci Sempre” – l'hanno spuntata in un finale difficile, nel quale erano in lotta con Inghilterra, Svezia e Norvegia, e partivano nell'ultimo turno dalla quinta posizione dovendo affrontare l'Inghilterra terza. Dimostrando bravura tecnica e solidità psicologica, le ragazze hanno stravinto lo scontro diretto 53-0 e hanno lasciato indietro le dirette avversarie.



Complimenti – dichiara l'associazione Incontriamoci Sempre” – quindi alle bravissime Roberta Di Mauro, Benedetta Giulia Fabrizi, Annachiara Pelaggi, Maddalena Pelaggi, Alessia Rotolico e Magda Tonelli, che abbiamo seguito con emozione e simpatia per tutta la settimana di gioco; e complimenti agli allenatori Dario Attanasio e Valerio Giubilo, che le hanno preparato alla gara e le hanno seguito durante il campionato».



Dario Attanasio, il loro allenatore , ha dichiarato: «Sono veramente soddisfatto dell'approccio che hanno avuto le ragazze a questo campionato. Nessuna di loro aveva molta esperienza internazionale, e alcune erano veramente esordienti o quasi. Ma tutte hanno reso al massimo delle loro possibilità, non si sono abbattute quando le cose si sono messe male e hanno sfruttato al meglio l'opportunità di recuperare, fino alla medaglia. Le ragazze si sono allenate con costanza per arrivare pronte a questo appuntamento e sono veramente felice che il loro lavoro sia stato premiato in questo modo».



Il presidente della Figb, Pierfrancesco Parolaro , ha dichiarato: «Il risultato di queste ragazze mi riempie di gioia. Le ho seguito con entusiasmo da tifoso per tutto il campionato, e sono felice per il loro risultato e perché queste ragazze ci danno speranza per il futuro del bridge azzurro. Anche tutto il consiglio si unisce a me nelle congratulazioni ai nostri atleti e ai loro allenatori».