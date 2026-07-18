Il plauso dell'associazione Incontriamoci Sempre OdV: «Le ragazze hanno stravinto lo scontro diretto 53-0 e hanno lasciato indietro le dirette avversarie»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
«La rappresentativa italiana Under 26 Women ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati Europei Youth di Bridge, terminati questo pomeriggio a Riga, in Lettonia, dietro alla Polonia e alla Danimarca.
Le ragazze – scrive in una nota l'associazione Incontriamoci Sempre” – l'hanno spuntata in un finale difficile, nel quale erano in lotta con Inghilterra, Svezia e Norvegia, e partivano nell'ultimo turno dalla quinta posizione dovendo affrontare l'Inghilterra terza. Dimostrando bravura tecnica e solidità psicologica, le ragazze hanno stravinto lo scontro diretto 53-0 e hanno lasciato indietro le dirette avversarie.
Complimenti – dichiara l'associazione Incontriamoci Sempre” – quindi alle bravissime Roberta Di Mauro, Benedetta Giulia Fabrizi, Annachiara Pelaggi, Maddalena Pelaggi, Alessia Rotolico e Magda Tonelli, che abbiamo seguito con emozione e simpatia per tutta la settimana di gioco; e complimenti agli allenatori Dario Attanasio e Valerio Giubilo, che le hanno preparato alla gara e le hanno seguito durante il campionato».
Dario Attanasio, il loro allenatore , ha dichiarato: «Sono veramente soddisfatto dell'approccio che hanno avuto le ragazze a questo campionato. Nessuna di loro aveva molta esperienza internazionale, e alcune erano veramente esordienti o quasi. Ma tutte hanno reso al massimo delle loro possibilità, non si sono abbattute quando le cose si sono messe male e hanno sfruttato al meglio l'opportunità di recuperare, fino alla medaglia. Le ragazze si sono allenate con costanza per arrivare pronte a questo appuntamento e sono veramente felice che il loro lavoro sia stato premiato in questo modo».
Il presidente della Figb, Pierfrancesco Parolaro , ha dichiarato: «Il risultato di queste ragazze mi riempie di gioia. Le ho seguito con entusiasmo da tifoso per tutto il campionato, e sono felice per il loro risultato e perché queste ragazze ci danno speranza per il futuro del bridge azzurro. Anche tutto il consiglio si unisce a me nelle congratulazioni ai nostri atleti e ai loro allenatori».