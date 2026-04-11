La Cadi Antincendi Futura mantiene il terzo posto in classifica. Strappa un pareggio sul difficilissimo campo del Sulmona, giocando una gara tosta e rischiando il colpaccio, subendo gol a due minuti dalla fine da un Sulmona che sfrutta bene il powerplay. Si testimonia una enorme voglia di Playoff e massima concentrazione che dovrò rimanere tale per l’ultima sfida. Non c’è ancora la matematica per la post-season. Conferma del terzo posto nel ranking con un punto di vantaggio sulla prossima avversaria, il Giovinazzo e due punti di vantaggio su New Taranto, Pescara e Canicattì. Tutto abbastanza ingarbugliato.



I locali schierano Biancofiore, Marlon Severo, Nicolodi, Santoro e Sosa. Gli ospiti ripartono con Martino in sostituzione dell’infortunato Parisi, Pizetta, Minnella, Honorio e Falcone. Parte forte la Cadi Antincendi con Minnella in grande spolvero. Martino è pronto su Nicolodi con Sulmona che ci prova poco dopo. Kadu semina in panico davanti alla porta, e ci prova anche Cividini. Dall’altra parte è pericolosa Sulmona con Severo.

La sbloccano i giallo-blu: serpentina da sogno del leggendario Humberto Honorio che serve Minnella che la insacca.

La Futura si carica e crea azioni pericolosissime come Falcone e Kadu. La pareggia con una splendida punizione di Severo per Sulona. Tanto l’equilibrio con azioni per Cividini,Falcone e Kadu da un lato, Sosa dall’altro.

Nel secondo tempo si continua con grande equilibrio: pericolosi Pizetta da un lato Severo dall’altro. Tonino Martino è un grande protagonista. Si vivono azioni bellissime. Pizetta è pericoloso. Cividini riporta in vantaggio i giallo-blu con un gol di maestra ed esperienza. Ottime indicazioni per Pedro Mendes sia in attacco che in difesa. Sulmona si lancia in attacco con il power play e trova il gol in acrobazia a 2.27 dal termine con Lepadatu. Qualificazione al Playoff matematica sfiorata, idem la possibilità di avvicinarsi al secondo posto ma, segnali di una squadra tosta, propositiva e preparata. Sabato alle ore 15 al Palattinà arriverà Giovinazzo per una sfida di assoluto livello tutta da gustare.