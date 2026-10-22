La classifica è deficitaria, l'inizio è stato negativo, il percorso, però è lungo ed il collettivo giallo-blu non vuole mollare nulla. Nulla è ancora compromesso. Con lo spirito societario e di squadra di sempre, la Cadi Antincendi Futura si immerge in una nuova e intrigante avventura: la sfida del Palattinà, in programma alle ore 19.30, contro l'Academy Pescara. Un appuntamento che arriva in un momento delicato della stagione.

I giallo-blu vogliono affrontare l'atteggiamento di chi non ha alcuna intenzione di arrendersi.



I risultati fin qui ottenuti sono stati troppo brutti per essere veri. Eppure, in un campionato tosto come la seconda categoria d'Italia, l'unica strada possibile è quella della reazione, non perdere la calma ed affidarsi al lavoro, l’unica ricetta. Perché la stagione è ancora lunga e il gruppo ha tutte le carte in regola per risalire la china.



Davanti ci sarà un avversario di grande fascino. L'Academy Pescara rievoca i fasti del primo playoff per la Serie A giocato appena due anni fa, un traguardo che testimonia il valore e l'ambizione del club abruzzese. La sfida sarà trasmessa in classica diretta su Futsal Tv, con la telecronaca di Fabrizio Cantarella, e con replica al lunedì sulla tv ufficiale del club, ReggioTv, canale 77.



La squadra di Pescara vanta una rosa ricca di talento, esperienza e forte legame con il territorio. Tra i protagonisti spiccano veterani del calibro di Dudu Morgado, ex campione d'Europa, e il capitano Coco Schmitt. Giocatori chiave come Paolo Cesaroni, Antonio Masi e il bomber Diego Rodriguez garantiscono un elevato apporto di gol. La squadra unisce l'esperienza dei senatori all'energia dei giovani come Romagnoli, Modesti e Biondi. La guida tecnica è affidata a mister Saverio Palusci, ex giocatore di grande esperienza nel futsal abruzzese. In rosa figurano anche elementi d'esperienza come Baiocchi, Dominioni, Mazzocchetti e Cilli.



In campionato l'Academy Pescara ha collezionato due pareggi, due sconfitte e una vittoria fino a questo momento: il 5-5 all'esordio con il Messina, la sconfitta in casa 1-2 con la Pirossigeno, la larga sconfitta 6-2 in casa della Lazio, il 2-2 con il Cus Molise e la ghiotta vittoria a Taranto per 4-8. Si gioca la sesta giornata.

La Cadi Antincendi Futura, dal canto suo, ha mostrato segnali di ripresa vincendo e superando il turno in Coppa della Divisione in casa del Blikgink Soverato con i giovani Turiano,Mendes,Cambareri e Lorenzo Honorio in evidenza.. Un segnale importante, che testimonia come il gruppo sia vivo e pronto a lottare.

Ore 19.30, Palattinà. La Cadi Antincendi Futura chiama a raccolta i suoi tifosi per una sfida che vale più dei tre punti: vale la ripartenza.

Arbitrano Vallecaro di Salerno e Zangara di Catanzaro.