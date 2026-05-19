La resa dei conti si avvicina, e il palcoscenico non poteva essere più prestigioso. È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” del Comune di Reggio Calabria, la sfida di playoff che vedrà protagonista la Cadi Antincendi Futura, a caccia di uno storico posto in Serie A, nella massima serie del futsal italiano. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Davanti agli organi di stampa, alla dirigenza e all’intera rosa dei giocatori – animati da una “grandissima voglia di ribaltare” l’esito dell’andata contro il Giovinazzo – sono intervenuti i massimi esponenti del sodalizio e delle istituzioni.



La vera novità, però, riguarda la location. Grazie a un protocollo d’intesa con il Comune di Reggio Calabria, la semifinale di ritorno non si giocherà tra le mura amiche di Lazzaro,nel collaudato Palattinà, bensì nel “tempio dello sport reggino e calabrese”, il PalaCalafiore. Una scelta obbligata per ragioni logistiche, visto il “numero considerevole di tifosi” che si prevede accorrerà per sostenere la squadra nella partita più importante dell’anno. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 23 maggio alle ore 17.



A fare gli onori di casa è stato Nino Mallamaci, presidente della massima espressione del futsal nella città metropolitana di Reggio Calabria. «Ovviamente ringraziamo sia l’amministrazione comunale di Reggio che quella di Lazzaro. Motta San Giovanni e Lazzaro rimangono casa nostra: è lì che si sta sviluppando da anni la nostra attività, sia giovanile che senior. Il ‘viaggio’ verso Reggio Calabria racconta però di un progetto ad ampio raggio, che presenteremo successivamente. Oggi pensiamo alla semifinale: siamo sicuri che i nostri ragazzi avranno la forza, grazie all’imprevedibilità del nostro sport, di farcela. Noi, vogliamo con forza la Serie A. Potremmo programmarla per l’anno prossimo ma viviamo l’oggi, vogliamo farcela quest’anno, siamo stati la squadra che ha realizzato più punti nel girone di ritorno, battendo tutti e siamo sicuri di potercela fare».



Sulla stessa lunghezza d’onda Piero Milasi, fondatore della Cadi, che ha voluto spostare subito l’attenzione sul presente e sulla passione della dirigenza.«Non sono qui per parlare della storia e di tutto quello che il calcio a 5 ha fatto in città insieme al nostro marchio negli anno d’oro dello sport reggino. Parlo del presente: la dirigenza della Cadi Antincendi Futura dà il massimo in ogni partita, in ogni attività. Non vedo l’ora di poterla vedere al PalaCalafiore e sostenerla con passione. Il marchio Cadi si affianca a quello di Libera e, grazie al club, gira l’Italia nella seconda serie del futsal italiano. Un vero orgoglio».



Il trasferimento al PalaCalafiore è stato possibile grazie alla sinergia tra i due enti locali. Nino Malara, consigliere comunale di Reggio Calabria, ha sottolineato la prontezza dell’amministrazione: «La nostra amministrazione si è resa subito disponibile al dialogo per la realizzazione di questo trasferimento. Il PalaCalafiore, recentemente rinnovato, è per noi un orgoglio. Sono certo che la comunità reggina non farà mancare il proprio affetto e coinvolgimento. Bellissima e speciale la sinergia istituzionale con il comune di Motta San Giovanni, uniti verso l’obiettivo».



A fargli eco, Giusy Vacalebre, consigliere comunale di Motta San Giovanni, sempre presente alle gare interne del club: «La Cadi Antincendi Futura rappresenta tantissimo per il territorio di Motta San Giovanni e Lazzaro. Tantissimi atleti, giovani e i loro genitori hanno come punto di riferimento il club del presidente Mallamaci, e ne siamo orgogliosi. Sosterremo il club anche in questa esperienza a Reggio Calabria, con la speranza di poter sognare la Serie A, che andrebbe a inorgoglire ancor di più tutti noi».



La sfida è dunque fissata: sabato 23 maggio alle ore 17, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la Cadi Antincendi Futura scenderà in campo contro il Giovinazzo con l’obiettivo chiaro di ribaltare il risultato dell’andata e volare in Serie A. L’appuntamento è nel gioiello della città, con la speranza di un sogno che diventa realtà.