Si spegne tra gli applausi scroscianti del Palacalafiore il sogno Serie A della Cadi Antincendi Futura, ma la delusione per la recente eliminazione in semifinale playoff lascia subito il posto all'orgoglio e alla storia.



Quella appena conclusa va in archivio come una stagione semplicemente memorabile, impreziosita oggi da una notizia che fa impazzire di gioia l'intero ambiente giallo-blu: Andrea Falcone vola in Nazionale maggiore.



La Cadi Antincendi Futura ha firmato il proprio capolavoro stagionale, superando nettamente i traguardi della passata stagione.





Per Falcone si tratta di una chiamata storica : atleta al suo settimo anno consecutivo in maglia giallo-blu, rappresenta il perfetto connubio tra fedeltà ai colori sociali e crescita tecnica sul campo.



Il valente giocatore è stato inserito dal Commissario Tecnico Salvatore Samperi nella lista dei convocati per il raduno della Nazionale A. Il CT azzurro lo attende a Genzano, dove da oggi, 24 maggio, fino al 28 maggio 2026, l'atleta della Futura si allenerà con i migliori talenti del panorama italiano.



La convocazione di Falcone non è solo un traguardo personale per il giocatore, ma il meritato premio per una società che continua a investire, programmare e stupire.