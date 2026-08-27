I primi calci al pallone e il profumo di parquet infuocato dal sole di Lazzaro, segnano l'inizio di una nuova avventura. Per la Cadi Antincendi Futura, il conto alla rovescia per la nuova annata agonistica è ufficialmente iniziato, e tra i protagonisti più attesi c'è senza dubbio Kadu, lo scoppiettante calcettista che nella passata stagione ha fatto letteralmente impazzire le difese avversarie.



Abbiamo incontrato il giocatore a margine del primo allenamento stagionale, e il suo entusiasmo è contagioso. La risposta di Kadu è un misto di ambizione e consapevolezza. «Dobbiamo portare la Futura dove si merita», ha dichiarato con decisione. «Abbiamo fatto una grandissima stagione l'anno scorso, però è già passato. Comincia tutto di nuovo e dobbiamo migliorare ancora tanto».



«È solo l'inizio della stagione e il primo allenamento stiamo facendo oggi – ha proseguito – stiamo evolvendo e migliorando tantissimo e speriamo di fare bene». La fame di vittorie, insomma, non è diminuita, anzi.



Ma non c'è solo il campo a tenere banco. La conferma di Kadu in maglia Cadi Anticeni Futura è stata un vero e proprio toccasana per i tifosi, un vero e proprio colpo di mercato travestito da conferma, anche perché le richieste erano davvero innumerevoli. Dopo il post social che annunciava il suo rinnovo, la piazza è letteralmente esplosa di gioia. «Sì, è una cosa importante. Io, mia moglie e tutta la mia famiglia volevamo stare qua per crescere. È un posto super, con persone fantastiche che mi aiutano tutti i giorni».



Novità anche in panchina, dove il nuovo mister Sylvio Rocha ha già preso le redini del gruppo. «Il nuovo mister tutti lo conoscono, tutti sanno le sue capacità», «Speriamo che si trovi bene qua e li aiuteremo tantissimo, e lui con noi, insieme per fare bene». E per quanto riguarda il mercato? La società ha pescato un vero e proprio colpo con il nuovo innesto, Dos Santos, un giocatore che Kadu aveva già avuto modo di affrontare come avversario. «Fortissimo, un ragazzo come noi,ci aiuterà tantissimo».