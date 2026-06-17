È l’atto conclusivo, è l’epilogo di una stagione straordinaria che il Reggio Calabria Calcio a 5 vuole chiudere con la classica “ciliegina”, centrando la promozione in Serie B. La compagine del presidente Pippo Roto, al suo terzo anno di attività, ha disputato la sua seconda stagione in C1, massimo campionato regionale, vincendo i play-off e superando il primo turno, dopo il secondo posto della regular-season (alle spalle dell’Icierre Lamezia, battuto sia all’andata sia al ritorno). Da ricordare anche lo storico primo titolo in bacheca, con la vittoria del campionato U19 regionale che ripaga degli enormi sacrifici, sforzi ed attenzione che il club rivolge alla crescita dei propri giovani.



Sabato 20 giugno, alle ore 16, al PalaBotteghelle, si gioca la terza giornata del triangolare Sud, che oltre ai reggini vede la presenza del Real Molfetta e del Venafro. Proprio i molisani saranno di scena in riva allo Stretto, forti della vittoria ottenuta contro il Molfetta per 2-1. Reggio Calabria che ha perso sabato scorso in terra pugliese per 3-2, pertanto servirà vincere, con almeno due gol di scarto per cercare di avere a proprio favore la differenza reti. Tutto in 40’, negli ultimi 40’ e il club reggino chiama a raccolta la Città ed i tifosi per un pomeriggio memorabile, che può culminare con la promozione in Serie B tanto inseguita e tanto agognata dai ragazzi allenati da Pasquale Praticò.