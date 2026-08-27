Continua a ritmo battente e senza sosta la faraonica campagna acquisti dell’Admo Pro Pellaro. La società bianconera si conferma la realtà più attiva e scatenata del momento sul mercato del campionato di Eccellenza, piazzando nelle ultime ore un doppio colpo internazionale destinato ad alzare notevolmente l'asticella delle ambizioni e della qualità tecnica della rosa.

Alla corte del club arrivano infatti due rinforzi argentini con un bagaglio d'esperienza di primissimo livello maturato nel calcio sudamericano: il centrocampista Braian Alvarez e l'ala offensiva Gaston Pedernera.

Dalla Serie A argentina alla Calabria: ecco Alvarez

Il primo innesto è un colpo ad effetto per la mediana: Braian Alvarez, classe 1997 originario di Mar del Plata, pronto per la sua prima avventura nel calcio europeo. Cresciuto nel settore giovanile del celebre Racing Club di Avellaneda, Alvarez vanta nel suo curriculum l'esordio nella Serie A argentina (avvenuto nel 2017 contro il San Lorenzo de Almagro). Nel corso degli anni ha poi vestito maglie blasonate come quelle di Ferro Carril Oeste, Unión de Santa Fe, Agropecuario e Guillermo Brown, fino all'ultima esperienza nel 2025 in Cile con il Deportes Santa Cruz.

Mezzala dinamica e tatticamente duttile, il 28enne sudamericano fa della progressione palla al piede, della visione di gioco e del tiro da fuori le sue armi migliori. In grado di disimpegnarsi sia da trequartista che da esterno in un tridente offensivo, Alvarez garantisce imprevedibilità, ritmo e una spiccata capacità di inserirsi nell'area avversaria.

Fantasia e rapidità con Gaston Pedernera

A completare la scintillante operazione di mercato è l'ingaggio di Gaston Pedernera, ala sinistra classe 2000 arrivato per rinforzare il reparto d'attacco. Cresciuto tra le fila del Godoy Cruz II, Pedernera ha collezionato tappe importanti in patria indossando le casacche di San Martín de Mendoza, Juventud Unida de San Luis, Osorno ed Huracán.

L'esterno venticinquenne porta in dote tecnica pura, una spiccata accelerazione nello stretto e una spiccata abilità nel puntare l'uomo per creare superiorità numerica, doti che rappresenteranno una risorsa letale nel 1vs1 per la manovra offensiva bianconera.