Prime ore da sindaco eletto anche per celebrare il risultato ottenuto nelle circoscrizioni. Francesco Cannizzaro ha incontrato i presidenti eletti del centrodestra, sottolineando la soddisfazione per una vittoria che consegna alla coalizione quattro circoscrizioni su cinque.

Accanto a lui Catia Pitasi, Emanuela Chirico, Giuseppe Cantarella e Simone Lacava, protagonisti del successo del centrodestra nelle rispettive circoscrizioni cittadine.

«Ci tenevo moltissimo che le circoscrizioni potessero essere guidate dalla mia parte politica e così è stato», ha dichiarato Cannizzaro, parlando di «straordinaria vittoria» e rivendicando il lavoro svolto durante la campagna elettorale.

Il neo sindaco ha poi rivolto parole di apprezzamento ai singoli presidenti eletti, definendo Chirico protagonista di «una battaglia strepitosa», Cantarella «magnifico e strepitoso» e Lacava «bravissimo» per la conquista della Prima circoscrizione.

Nel suo intervento Cannizzaro ha anche richiamato il tema del rinnovamento politico: «Avevamo promesso una nuova classe dirigente, volti nuovi e giovani, e così è stato».

Un passaggio anche per Giovanni Muraca, unico presidente eletto non appartenente al centrodestra, al quale Cannizzaro ha rivolto «i migliori auguri di buon lavoro», annunciando un incontro con tutti i presidenti circoscrizionali dopo la proclamazione ufficiale.

Infine il ringraziamento a Antonino Ripepi: «Ha fatto una buona campagna elettorale. Fa parte della nostra famiglia politica e sarà un ottimo capo dell’opposizione».