La Cadi Antincendi Futura annuncia con grande entusiasmo il primo acquisto della nuova era targata Sylvio Rocha. Dopo la firma del nuovo tecnico, la dirigenza gialloblù mette a segno un colpo di assoluto spessore per il prossimo campionato: è ufficiale l'arrivo del laterale brasiliano Christian Xavier Dos Santos.

Classe 1996, Christian «Chris» Dos Santos arriva a Reggio Calabria dopo tre stagioni all'Elledì FC, dove ha dimostrato di essere uno dei giocatori più influenti del campionato di A2 Élite. Nella sua ultima annata in maglia giallonera, il laterale ha collezionato numeri da leader assoluto: 10 gol e 25 assist, confermandosi come faro tecnico e uomo-assist della squadra. Due anni fa, i suoi numeri erano stati altrettanto impressionanti, con 11 gol e 10 assist, conditi da giocate di altissimo livello sul parquet che hanno fatto la felicità dei tifosi ellediani.

Arrivato in Italia dopo un'esperienza alla Canottieri Belluno, Dos Santos ha costruito la sua fama di laterale moderno e dirompente. Dotato di un fisico poderoso e di una tecnica sopraffina, è un giocatore che ama prendersi la responsabilità nell'uno contro uno e che non si limita a servire i compagni, ma è capace di risolvere le partite con gol di pregevole fattura. In passato, con la maglia dello Sporting Altamarca in A2 e nuovamente con la Canottieri Belluno in serie cadetta, ha già dimostrato il suo fiuto per il gol, realizzando la bellezza di 20 reti in una singola stagione.

Un primo colpo di mercato che lancia un segnale forte a tutto il campionato: la Cadi Antincendi Futura vuole essere protagonista e punta su un campione di esperienza e carisma per regalare soddisfazioni ai propri tifosi.