Il Circolo Velico Reggio si conferma ai vertici del canottaggio costiero nazionale. Sul lungomare Pietro Paolo Mennea di Barletta, teatro di un’edizione da record dei Campionati Italiani di Beach Sprint con ben 495 atleti in gara, i colori reggini sono tornati a brillare sul podio per il secondo anno consecutivo.

A firmare l'impresa è stato il portacolori del circolo reggino Cirillo Vincenzo, protagonista assoluto a bordo del 4x+ Master 43-54 maschile. L’atleta ha affrontato la sfida inserito in un equipaggio misto con i padroni di casa della Lega Navale Barletta, dimostrando fin dalle prime battute un’intesa perfetta e una condizione atletica straordinaria.

Il percorso verso la medaglia è stato netto e privo di sbavature. Già nelle fasi preliminari l'imbarcazione mista Reggio-Barletta ha messo in chiaro le proprie intenzioni, superando le durissime qualificazioni con il terzo miglior tempo assoluto.

Dopo aver superato con autorità lo scoglio delle semifinali, l'equipaggio ha dovuto resettare le energie per la decisiva finale per il terzo e quarto posto. In una specialità come il Beach Sprint, dove la reattività sulla sabbia e la precisione nel superare le onde fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta, il misto calabro-pugliese ha sfoderato la gara perfetta. Con una prova di forza, carattere e tecnica, l'armo ha dominato la finale di consolazione, tagliando il traguardo in anticipo sugli avversari e conquistando un meritatissimo terzo posto.

Questo bronzo pesante non è un exploit isolato, ma una splendida conferma: per il secondo anno consecutivo, infatti, il Circolo Velico Reggio riesce a salire sul podio tricolore in questa kermesse. Un risultato che premia il lavoro societario e la determinazione di un atleta capace di fare la differenza anche in equipaggi misti di livello assoluto.

«Confermarsi per il secondo anno consecutivo sul podio di un campionato italiano è una bellissima soddisfazione – commenta Cirillo Vincenzo. – È doveroso ringraziare la dirigenza del Circolo Velico Reggio, che oggi più che mai crede in questa disciplina, la mia squadra, che anche a distanza ha fatto il tifo per me, e la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, ai quali dedico questa medaglia, perché instancabilmente mi supportano in questa mia passione».

I successi tricolori dimostrano che la passione e l'impegno ripagano sempre. Il Beach Sprint è una disciplina entusiasmante, che unisce la tecnicità del canottaggio alla rapidità della corsa, il tutto a stretto contatto con il mare e la spiaggia.

Il Circolo Velico Reggio, attraverso la sua dirigenza, comunica inoltre di spalancare le porte a tutti, sia a coloro che sognano traguardi agonistici, sia agli amatori e ai Master che desiderano mantenersi in forma in un ambiente stimolante e qualificato.