Impresa pazzesca della Domotek Reggio Calabria che mette in bacheca anche la Del Monte® Supercoppa Serie A3, firmando un bis storico dopo la Coppa Italia. Grinta, atteggiamento, voglia di vincere e rialzarsi dopo lo spareggio per la Serie A2 sfumato, hanno fatto la differenza, riempiendo di orgoglio anche i tifosi accorsi a sostenerla. Un orgoglio infinito anche per la società reggina, Antonio Polimeni ed i suoi, che adesso per completare il “triplete" sogna il salto di categoria e i segnali, con un Laganà da Mvp, un Lazzaretto stratosferico ed un gruppo che segue a ruota sono più che rassicuranti.

È stata una maratona da batticuore, una battaglia infinita contro Reggio Emilia: un 2-3 (26-24, 21-25, 20-25, 31-29, 10-15) che racconta perfettamente l'equilibrio in campo, con un quarto set infinito chiuso solo ai vantaggi dai padroni di casa. Tra i trascinatori un Lazzaretto stratosferico (26 punti) e un Laganà formato MVP (25 punti) che hanno guidato il gruppo nei momenti caldi, neutralizzando la prestazione monstre di Mian (40 punti per lui). Una vittoria, quella degli amaranto dedicata allo sfortunato Matteo Mancinelli, che dimostra la coesione di un gruppo capace di rialzarsi subito dopo la delusione dello spareggio per l'A2.

Dunque, il sogno continua, con i due trofei già vinti, e l’inizio dei playoff contro Acqui Terme (25 aprile). L'obiettivo è chiaro: il salto di categoria per completare una stagione perfetta, per confermare Reggio Calabria, ancora una volta, la regina del volley di Serie A3.