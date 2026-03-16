Un fine settimana all’insegna della grande pallavolo a Reggio Calabria con la Coppa Calabria – Sensation Profumerie di Serie C femminile «Memorial Sergio Sorrenti» andata in scena al PalaCalafiore.

Una «due giorni» contrassegnata dalla competizione in campo e dallo spettacolo, con quattro squadre che hanno battagliato per vincere la competizione.

A trionfare è stata la Pallavolo Rossano Asd, con la compagine dell’alto Ionio cosentino che in finale ha battuto la squadra di casa della Puliservice Reggio Calabria.

Una finale che ha regalato emozioni e pathos al numeroso pubblico presente, già in visibilio per le gesta della Domotek Reggio Calabria, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A3, capace di battere l’Aurispa Lecce 3-1 e conquistare il primo posto in regular season, risultato che le è valso la possibilità di giocare lo spareggio promozione in A2 proprio contro Reggio Emilia, già battuta nella finale della Coppa.

Tornando però alla Coppa Calabria femminile, la Pallavolo Rossano Asd di coach Luigi Zangaro si è imposta con il punteggio di 1-3 sulla Puliservice Reggio Calabria di coach Francesco Giglietta, regalando una grande gioia al pubblico rossanese giunto fino in riva allo Stretto.

Una serata davvero emozionante conclusasi con la cerimonia di premiazione che ha visto alzare la coppa al cielo capitan Martina Domanico insieme alle proprie compagne di squadra.

Numerose le autorità istituzionali presenti al PalaCalafiore: a partire, tra gli altri, dal sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, dal presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, dal presidente della Ssd Sport Specialist (società organizzatrice dell’evento), Giuseppe Polimeni, dal presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, dal vicepresidente della Fipav Calabria, Bruno Gurnari, dai presidenti dei comitati territoriali di Reggio, Domenico Panuccio, e Cosenza, Giovanni Guida, dai consiglieri regionali della Fipav, Romina Pioli e Francesco Aulicino.

Presenti anche Gianni Avalle, fratello dell’indimenticata Simonetta e grande amico della pallavolo calabrese, e Fabrizio Cipolla, direttore commerciale dell’azienda Sensation Profumerie, main sponsor della Coppa Calabria 2026.

Di seguito i risultati delle tre partite della Final Four:

Semifinali

Puliservice Reggio Calabria – New Teosidos Pediatrica 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)

Pallavolo Rossano Asd – L. Sc. Scorte Tecniche Cutro 3-0 (25-21, 25-9, 25-15)

Finale

Puliservice Reggio Calabria – Pallavolo Rossano Asd 1-3 (19-25, 25-23, 20-25, 18-25)

Nella foto, l’esultanza della Pallavolo Rossano Asd.