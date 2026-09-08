L'Admo Pro Pellaro travolge la Melitese con un clamoroso 9-0, conquista il proprio triangolare di Coppa Italia Dilettanti e stacca con autorità il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà il Val Gallico. Un exploit travolgente che mette subito in chiaro le ambizioni della compagine bianconera per la stagione ai nastri di partenza.

A firmare la goleada e stato un super Cecreta, autore di una tripletta, affiancato dalle doppiette di Salvador e Abayan e dai sigilli personali di Natoli e Vinicius. Una prestazione corale di altissimo livello che lancia un segnale chiaro alle rivali sia in coppa che nel campionato di Eccellenza, al via la prossima domenica.

Il commento di mister Ginobili

Nonostante il punteggio finale non lasci spazio a interpretazioni, il tecnico Max Ginobili analizza con equilibrio la gara nel post-partita: «Diciamo che e stata una partita combattuta nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo dilagato facendo anche qualche gol di pregevole fattura. Sono contento perchè ci tenevamo a passare il turno, perché la Coppa Italia e un obiettivo importante della società cosi come lo e il campionato. Queste due gare di Coppa ci hanno inoltre permesso di mettere ancora più benzina nelle gambe, in vista dell'esordio nel massimo campionato regionale».

Una rosa profonda per puntare in alto

Il successo di Coppa ha confermato la bontà del lavoro svolto durante il ritiro e la qualità dell'organico allestito dalla dirigenza per affrontare al meglio il doppio impegno stagionale: «Siamo in un periodo in cui stiamo assimilando la preparazione estiva, ma ho avuto buone indicazioni complessive», ha concluso Ginobili. «Ho la fortuna di avere una rosa ampia e tanti giocatori con doppioni di qualità. La società mi ha messo in mano una rosa importante, ora pero dobbiamo dimostrare di esserlo».