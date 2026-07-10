Percorsi competitivi e amatoriali, sport e partecipazione nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo. Iscrizioni online e domenica mattina presso lo stand della manifestazione

La 2ª edizione della gara podistica "Corrinsieme Pellaro" si terrà domenica 12 Luglio 2026 presso Piazza Chiesa Lume di Pellaro (Reggio Calabria), con ritrovo dei partecipanti alle ore 9:00.

L'evento è organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Reggio Calabria e l'ASD Diego Suraci, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Lume di Pellaro , la Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria, l'Associazione Pro Lume, Avis e numerose associazioni del territorio.

La manifestazione, che prevede percorsi sia competitivi ( 8 km) sia amatoriali ( non competitivi o a passo libero), si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, con l'obiettivo di promuovere lo sport, la partecipazione e la valorizzazione del territorio.

ISCRIZIONI Compila il form al link che trovi qui sotto!

https://forms.gle/2Qn98VsyZNog9faS6

oppure direttamente Domenica mattina allo stand della corsa. Vi aspettiamo!