Una favola calcistica che continua a regalare pagine straordinarie: Costantino Favasuli, esterno offensivo classe 2004 originario di Africo, compie il grande salto ed entra ufficialmente nel calcio che conta, firmando con il Napoli.

L'approdo al club partenopeo rappresenta il naturale coronamento di un percorso in costante crescita. Favasuli è stato infatti tra i grandi protagonisti dell'ultima stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro: un'annata da incorniciare condita da 41 presenze, 2 gol e 5 assist, in cui ha dimostrato continuità, qualità e una maturità fuori dal comune per la sua età. Prestazioni di altissimo livello che gli sono valse anche la prestigiosa chiamata nella Nazionale Italiana Under 21.

L'entusiasmo di una comunità intera

L'ufficializzazione del suo trasferimento in Serie A ha scatenato l'entusiasmo non solo degli addetti ai lavori, ma dell'intera comunità di origine del calciatore. A farsi portavoce del sentimento di un intero territorio è stato il sindaco di Africo, Domenico Modaffari, che ha espresso «viva soddisfazione e profondo orgoglio» per il traguardo raggiunto dal giovane talento:

«Cresciuto ad Africo, Favasuli si è affermato negli ultimi anni come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Dopo un importante percorso nei settori giovanili e diverse esperienze in prestito, ha conquistato un ruolo da titolare con il Catanzaro. Il suo approdo al Napoli, uno dei club più prestigiosi d'Italia, rappresenta un traguardo di grande rilievo sportivo e un motivo di vanto per l'intera comunità di Africo e della Calabria».

Passione e percorso

Il primo cittadino ha poi sottolineato il valore simbolico di questo successo, che va ben oltre l'aspetto puramente calcistico: «Il percorso di Favasuli testimonia come, con impegno, sacrificio e passione, sia possibile raggiungere obiettivi di alto livello, partendo proprio dalle nostre realtà territoriali. L'intera Amministrazione comunale rivolge a Costantino i più sinceri auguri per questa nuova, prestigiosa tappa della sua carriera sportiva, certi che saprà rappresentare con dignità e orgoglio il nome di Africo sui campi della Serie A e, auspicabilmente, in ambito nazionale e internazionale. Il suo successo è un successo di tutta la comunità: un esempio concreto per i nostri giovani».

Per il talentino calabrese si aprono ora le porte della massima serie: una sfida affascinante e carica di responsabilità, pronto a far sognare ancora una volta chi ha sempre creduto nel suo talento.