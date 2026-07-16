Nella città termale di Chianciano Terme si sono svolti:

1) il 62° Campionato Italiano individuale di Dama Internazionale;

2) il 29° Campionato Italiano individuale – Specialità Lampo;

3) il 25° Campionato Italiano individuale - Specialità Semilampo.

Sotto la supervisione del direttore di Gara, Alessio Mecca, i 36 damisti partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi.

Eccellente l’affermazione dei damisti di Calabria con i suoi giovanissimi talenti reggini: Domenico Martino (Asd Nuovi Orizzonti Reggio Calabria), giovanissimo prodigio reggino riconosciuto a livello Nazionale e presente in gare Europee, è sia arrivato terzo in classifica nel Campionato Italiano individuale di Dama Internazionale e sia è stato promosso nella Categoria Regionale; Vincenzo Mandalari (Asd Bovese – Luigi Condemi), giovanissimo prodigio dell’Area Grecanica riconosciuto a livello Nazionale, è arrivato secondo in classifica sia nel Campionato Italiano individuale di Dama Internazionale e sia nel Campionato Italiano individuale – specialità Lampo; Giovanni Martino (Asd Nuovi Orizzonti Reggio Calabria), giovanissimo prodigio reggino riconosciuto a livello Nazionale e presente in gare Europee, è arrivato terzo in classifica sia nel Campionato Italiano individuale – specialità Lampo sia nel Campionato Italiano individuale - specialità Semilampo.

È stato un trionfo dei damisti reggini sui vari circoli Italiani presenti: Bari, Bergamo, Brescia (più circoli), Brindisi, Latina, Lecce, Livorno, Novara, Roma, Savona, Verona.

Il vicepresidente della Federazione Italiana Dama, damista pluripremiato Claudio Ciampi, intervenendo alla premiazione in rappresentanza del Presidente Carlo Bordini si è congratulato con tutti i partecipanti, gli organizzatori, gli arbitri e le famiglie dei giocatori.

Inoltre, ha evidenziato che ormai assodato che questo “sport della mente” è virtuoso in quanto tra i tanti benefici aumenta la concentrazione, la pazienza e la capacità di calcolo.