Una corsa folle e destinata, forse, a non concludersi neanche al termine della stagione. In occasione del penultimo turno del campionato di Promozione B, la Deliese batte in maniera netta il Val Gallico per 4-1 e continua a proseguire a braccetto in vetta alla classifica, insieme al Gioiosa Ionica, a quota 65 punti. Di Salome, Sarantonelli, Versaci e Giorgiò le reti amaranto.

Punto a punto

Una lotta punto a punto dunque, ma con mister Andrea Parentela che sta eccellentemente guidando un gruppo valido che da settembre è in cima. Ecco le parole dello stesso tecnico, ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che a fare la differenza sono state le motivazioni poiché affrontavamo una squadra che, nonostante sia fuori da tutto, annoverava in rosa giocatori importanti e che apprezzo molto. Era una partita da giocare senza sbavature e abbiamo avuto solo una disattenzione, quella in occasione del loro gol. C'è da dire anche che abbiamo sbagliato gol clamorosi».

A novanta minuti dal termine, e con un Gioiosa Ionica che continua a camminare di pari passo, l'ipotesi spareggio per eleggere la vincitrice del campionato sta prendendo sempre più forma: «All'ipotesi spareggio ci pensiamo ormai da qualche settimana - continua Parentela - poiché immaginavamo che il Gioiosa Ionica le avrebbe vinte tutte e l'unica cosa da fare era vincerle tutte anche noi». Da outsider a realtà: «Siamo riusciti a sovvertire i pronostici fin dall'inizio. Siamo una buona squadra e questo primato lo stiamo meritando con il lavoro e con il sudore, galvanizzati da una società che non ci ha mai fatto mancare nulla. L'unico rammarico è stato quello di giocare tutte le partite in trasferta, visti i lavori nel nostro campo. Se avessimo giocato a Delianuova avremmo avuto sicuramente qualche punto in più».

Insomma, la marcia è sotto gli occhi di tutti specialmente in quelli di Parentela: «Attualmente abbiamo 65 punti e, se si pensa che lo scorso anno il campionato è stato vinto con 61 punti, ciò amplifica il fatto che stiamo facendo qualcosa di straordinario».