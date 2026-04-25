Ultima giornata della regular season ed è derby calabrese al PalaPulerà di Catanzaro dove i giallorossi della Basket Academy e la Redel Viola si sfideranno per la terza volta in stagione. Prime due gare, tra Trofeo Sant’Ambrogio e match di andata, che hanno sorriso ai neroarancio.

Dati statistici importanti per la squadra allenata dal reggino Iliano Sant’Ambrogio, figlio della gloria neroarancio, il compianto Cesare, che nel girone di ritorno ha sempre vinto sul parquet amico: 6/6 tra cui il successo anche contro Matera ed in generale tutto il 2026 ha visto i catanzaresi senza sconfitte interne, con l’ultima che risale al 4 dicembre contro Brindisi alla 10^ di andata.

Tyrtyshnyk, ex di turno, è tra i leader dell’intero girone F, con 523 punti realizzati (media 19.4) esattamente come Brown, Roberto e Grassi. Il forte nazionale ucraino è però in dubbio per il match. Non da meno i ben noti capitan Battaglia, Canestrari in regia, Tomcic sotto le plance e tutto il gruppo Under 19 Nazionale.

Punti in palio importanti per entrambe le compagini, già certe di partecipare ai play-off per la promozione. Viola che spera ancora nel primo posto (in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Matera e Messina); Catanzaro che vincendo scavalcherebbe Barcellona (che riposa) concludendo in quinta posizione. Al momento le due squadre sono appaiate a quota 32 punti, con i siciliani in vantaggio per differenza canestri negli scontri diretti.

Tantissimi i legami tra le due formazioni, incroci, amicizie e grande clima di sportività che è sempre esistito. Insomma, una giornata al cardiopalma, da vivere tutta d’un fiato prima dello spettacolo dei play-off. Palla a due alle ore 18, arbitreranno Beccore di Messina e Fiannanca di Porto Empedocle e diretta del match che sarà trasmessa dal media-partner RAC con la telecronaca di Giovanni Mafrici e condivisa sui canali social neroarancio.