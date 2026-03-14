«Con il piazzamento post-season ancora da decodificare, oggi, l’Amaro Dhelios, realtà di C Maschile associata al progetto Sportspecialist gioca al Boccioni. Sottorete alle ore 19 per l’ultima di stagione regolare. L’avversario odierno è la Sprovieri Volley Corigliano che, è irraggiungibile il quota sorpasso per gli amaranto, potrebbe essere la prossima avversaria nella semifinale Playout e, oggi, sarà un bel banco di prova per i pallavolisti di Mister Roberto Daquino.



Roster al completo, pronto per riscattarsi dopo la sconfitta nel derby contro la Luck-Tigano. Ritorna anche Lorenzo Geri e c’è voglia di fare bene per arrivare pronti e carichi alla post-season, lottare, combattere ed emozionarsi provando ed emulare le emozioni della squadra “madre”, la Domotek, che giocherà invece, domenica alle ore 18 al Palacalafiore nella decisiva sfida contro l’Aurispa Lecce, a caccia del primo posto in campionato, presentando la Coppa Italia Del Monte di Serie A3 alla Città di Reggio Calabria.



Per i tifosi amaranto, del progetto Sportspecialist è consentita l’operazione “staffetta”, anche perché, tutto il mondo Domotek andrà a tifare alle ore 17 la Puliservice di Mister Giglietta, impegnata nella semifinale di Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” di C Femminile, alle ore 17 al Palacalafiore nel combattuto derby contro la New Teosidos Pedriatrica».

A presentare la vigilia di questo importante appuntamento è Suellen Da Silva Oliveira, capitano della Puliservice Reggio Calabria, con la voce carica di emozione e consapevolezza. «Arrivare in semifinale è un bellissimo traguardo per la società, per la squadra, per tutto il gruppo. In mezzo a tante squadre, essere qui è sempre una cosa bellissima. Nonostante sia magari la quinta semifinale, sembra sempre come la prima volta.

Ci sono compagne nuove, una società nuova, vincente ed ambiziosa e quello che si prova allo stomaco è difficile da spiegare: solo chi lo vive può capire questa emozione. Sono molto entusiasta e speriamo di proseguire il cammino fino alla finale. Ma la palla è tonda, vedremo. Giocare lì sarà la mia prima volta – confessa il capitano – e credo lo sarà anche per tante mie compagne e per le avversarie. Un palazzetto enorme, che rappresenta il palco della Serie A3, orgoglio del nostro Volley e campione d’Italia con il team di Mister Polimeni nella Coppa Italia di Serie A3 Del Monte. Saranno emozioni aggiuntive».